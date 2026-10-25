Guillermo Ochoa vuelve al América: el americanismo rinde homenaje a uno de sus grandes ídolos

Por S13mpre. Pocas veces el americanismo se detiene a mirar atrás. La exigencia de un club acostumbrado a vivir bajo presión hace que la memoria conviva con la obligación de ganar. Por eso, cuando el América decide rendir homenaje a uno de los suyos, el reconocimiento tiene un significado especial.

Guillermo Ochoa volvió a sentir el cariño de la afición previo al encuentro ante Pachuca. El arquero regresó al lugar donde comenzó a construir una carrera que lo llevó mucho más allá de Coapa, pero que conserva en las Águilas uno de sus capítulos fundamentales.

Guillermo Ochoa es el protagonista de la noche. --MexSport Agency--

El tifo dedicado a Ochoa

Los aplausos y un tifo con alguna de sus atajadas acompañado de la leyenda “POR S13MPRE” fueron para aquel joven que apareció en la portería azulcrema con reflejos extraordinarios y terminó convertido en un referente del futbol mexicano.

Todo comienza un 15 de febrero de 2004 con su debut cuando tenía 18 años. Un año después de aquella aparición ya celebraba un campeonato de Liga, como parte del plantel dirigido por Mario Carrillo que derrotó a Tecos por un global de 7-4 en la final del Clausura 2005. En aquel vestidor compartió con figuras como Cuauhtémoc Blanco, Claudio López y Pável Pardo.

Después llegó Europa, los Mundiales y una trayectoria que convirtió a Ochoa en el primer portero mexicano en emigrar al futbol europeo y en uno de los jugadores con presencia en seis Copas del Mundo.

El abrazo entre Ochoa y Almada. MexSport Agency

El Americanismo ovaciona a Ochoa

Pero el homenaje no necesitó recorrer toda su carrera para explicar lo que representa. Bastó con verlo, alentarlo y tomarse una última fotografía con el equipo para que la gente que lo acompañó, pudiera darle una última ovación.

Querido americanismo, gracias por acompañarme desde el primer día. Gracias por creer en mí cuando sólo era un joven que soñaba con defender esta portería. En el América aprendí lo que significa competir”, expresó previamente Ochoa.

El último gran homenaje que había recibido una figura americanista de esa dimensión fue el de Cuauhtémoc Blanco, el 5 de marzo de 2016, en un partido de despedida frente a Morelia que terminó 4-1 a favor de las Águilas.

Ahora fue el turno de Ochoa. El arquero que aprendió a convivir con la presión, que defendió el escudo en distintas etapas y que llevó su nombre a escenarios internacionales volvió a casa para recibir algo que no se consigue con atajadas ni títulos: el reconocimiento de una afición que lo considera parte de su historia.