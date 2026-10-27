Memo Ochoa recibe otro homenaje; es condecorado con la Medalla Anáhuac 2026

Siguen las condecoraciones para Guillermo Ochoa. El exfutbolista recibió la Medalla Anáhuac en Deporte 2026, en una ceremonia celebrada en el campus norte de la universidad, por su trayectoria en el futbol nacional e internacional, además de fungir como un ejemplo de liderazgo.

El exportero del Club América y de la Selección Mexicana recibió la condecoración en manos del Dr. Jesús Villagrasa Lasaga, rector de la Universidad Anáhuac México.

Las ovaciones de la comunidad universitaria del Centro Cultural Anáhuac (campus norte) de inmediato emocionaron al carismático exjugador y titulado de dicha casa de estudios en la licenciatura de Administración de Negocios.

No quiero hablar sólo de mi carrera, sino de liderazgo y de país por construir. ¿Qué sueño tienen? No tengan miedo de soñarlo, entiendan, un sueño por sí solo no cambia nada, lo que hacemos sí, tenía 10 años cuando yo llegué al América, soñaba con grandes escenarios. No sabía si lo conseguiría”, mencionó.

Guillermo Ochoa durante su premiación con la Medalla Anáhuac 2026 Cortesía

Y añadió que “con el tiempo entendí que el talento no es suficiente, porque falta resiliencia, carácter… Todo eso también es liderazgo. Un líder no es el que habla más ni el que más aplausos recibe, asume responsabilidades y ayuda a que su equipo sea mejor, Estoy más que convencido de nuestro potencial, somos un país lleno de talento y capacidad, debemos creer y apostar en México, demostrarlo con acciones”.

Memo Ochoa es el primer deportista de élite en recibir esta medalla, reservada a empresarios y egresados. Por ello, el exportero destacó uno de sus nuevos objetivos ahora que dejó las canchas.

“Quiero devolverle al deporte y a mi país lo mucho que me dieron, he visto a muchos talentos quedarse sin oportunidad, el talento no debe tener código postal, por eso debemos unir al deporte, apoyar a la investigación y tecnología, queremos que los estudiantes participen, que innoven proyectos que lleguen a más jóvenes, que sueñen en grande, prepárense, equivóquense y levántense, pero nunca pierdan sus valores. Ser líder no es llegar solo a la cima, es guiar el camino a otros, mi sueño ahora es ayudar a que muchos más lleguen lejos”, añadió Memo Ochoa, para dar paso a otra ola de ovaciones.

Cabe destacar que el pasado domingo, el Club América también celebró un homenaje para Memo, en el Estadio Banorte, desde la previa del cotejo ante los Tuzos del Pachuca.

Este año fue fundamental para el tapatío, por la conclusión de su carrera futbolística tras dos ciclos en Europa y por sumar seis convocatorias a Copas del Mundo de la FIFA, un récord que comparten Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Entre los discursos de directivos y académicos, el rector Villagrasa Lasaga resaltó que “entregamos la Medalla Anáhuac en Deporte a un hombre que ha dejado huella, no sólo por títulos y sus más de dos décadas en el futbol. Es por su manera de poner su talento al servicio de los demás, ha hecho de la disciplina un camino de talento y de responsabilidad. Memo he podido constatar el cariño que te tienen los jóvenes”.