Cruz Azul, líder del torneo, pero ya limpia la casa; estos jugadores se van a ir acabando el año

En Cruz Azul se regodean en miel. El equipo juega bien, es líder, puede aspirar legítimamente a un bicampeonato y todo funciona con sincronía. En medio de este mar abierto, la directiva se reunió con Joel Huiqui pensando en el futuro.

Más allá de que logren el título o no, la reunión versó sobre las piezas que no encajan más en el equipo o aquellos huecos que se tienen que ir abriendo para fortalecer la plantilla en el mercado invernal.

Ambas partes llegaron a la conclusión de que al menos cinco jugadores se tienen que ir del plantel y con eso obtener una ganancia de entre 15 y 18 millones de dólares para reinvertir.

KEVIN MIER

El portero, que llegó como refuerzo en la etapa de Martín Anselmi porque jugaba adelantado y a veces hacía labores de líbero, se ha vuelto un lastre para el vestidor. No comulga con Andrés Gudiño, con quien ha tenido fricciones y su actitud no es la mejor, además de errores puntuales en partidos de Liguilla, especialmente contra el América. Cruz Azul ya caló a Gudiño, lo quiere de titular y prefiere vender a Mier cuando todavía está cotizado: vale 7 millones de dólares.

ERIK LIRA

El chaparrón de La Máquina y la Selección frustró su destino tras el Mundial por una mínima traba en el Mónaco, pero está seguro de que para enero se irá a Europa y en Cruz Azul saben que es una promesa que le deben cumplir, por lo que ya planean el futuro sin él.

Erik Lira vivirá el deseo de jugar en Europa.

GABRIEL TORO FERNÁNDEZ

Costó 11 millones de dólares a Pumas y ha dado pocos resultados. El Toro tiene los días contados con La Máquina después de haber pasado más de seis meses recuperándose de una lesión de ligamento cruzado. Perdieron con él; si rescatan dos millones de dólares en venta será ganancia.

NICOLÁS IBÁÑEZ

Nicolás Ibañéz llegó en enero de 2026 a Cruz Azul, pero no ha podido establecerse como titular. @cruzazul

Mismo caso que el de Fernández. Intentaron tener un delantero centro de calidad y tampoco fue efectiva la etapa de Ibáñez en el club. Pagaron más de cinco millones de dólares por él a Tigres y apenas hizo 10 goles.

CHRISTIAN EBERE

El nigeriano costó 1.2 millones de dólares y aunque ha sido buen jugador de cambio en algunos momentos, la realidad es que no pudo dar lo que esperaba la directiva y el cuerpo técnico y se van a desprender de él.

LUKA ROMERO

Su traspaso al futbol mexicano fue de gran conmoción, pero Romero no fue más aquel chico prometedor que pasó por el Mallorca, Lazio, Milán y Alavés. Sin embargo, sigue siendo cotizado por su juventud a pesar de que ya no entra en planes con La Máquina.