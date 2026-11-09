Cruz Azul, líder del torneo, pero ya limpia la casa; estos jugadores se van a ir acabando el año
La directiva y el cuerpo técnico han llegado a la conclusión de que algunos jugadores no encajan más o han terminado su ciclo. Esperan obtener una ganancia de entre 15 y 18 millones de dólares.
En Cruz Azul se regodean en miel. El equipo juega bien, es líder, puede aspirar legítimamente a un bicampeonato y todo funciona con sincronía. En medio de este mar abierto, la directiva se reunió con Joel Huiqui pensando en el futuro.
Más allá de que logren el título o no, la reunión versó sobre las piezas que no encajan más en el equipo o aquellos huecos que se tienen que ir abriendo para fortalecer la plantilla en el mercado invernal.
Ambas partes llegaron a la conclusión de que al menos cinco jugadores se tienen que ir del plantel y con eso obtener una ganancia de entre 15 y 18 millones de dólares para reinvertir.
KEVIN MIER
El portero, que llegó como refuerzo en la etapa de Martín Anselmi porque jugaba adelantado y a veces hacía labores de líbero, se ha vuelto un lastre para el vestidor. No comulga con Andrés Gudiño, con quien ha tenido fricciones y su actitud no es la mejor, además de errores puntuales en partidos de Liguilla, especialmente contra el América. Cruz Azul ya caló a Gudiño, lo quiere de titular y prefiere vender a Mier cuando todavía está cotizado: vale 7 millones de dólares.
ERIK LIRA
El chaparrón de La Máquina y la Selección frustró su destino tras el Mundial por una mínima traba en el Mónaco, pero está seguro de que para enero se irá a Europa y en Cruz Azul saben que es una promesa que le deben cumplir, por lo que ya planean el futuro sin él.
GABRIEL TORO FERNÁNDEZ
Costó 11 millones de dólares a Pumas y ha dado pocos resultados. El Toro tiene los días contados con La Máquina después de haber pasado más de seis meses recuperándose de una lesión de ligamento cruzado. Perdieron con él; si rescatan dos millones de dólares en venta será ganancia.
NICOLÁS IBÁÑEZ
Mismo caso que el de Fernández. Intentaron tener un delantero centro de calidad y tampoco fue efectiva la etapa de Ibáñez en el club. Pagaron más de cinco millones de dólares por él a Tigres y apenas hizo 10 goles.
CHRISTIAN EBERE
El nigeriano costó 1.2 millones de dólares y aunque ha sido buen jugador de cambio en algunos momentos, la realidad es que no pudo dar lo que esperaba la directiva y el cuerpo técnico y se van a desprender de él.
LUKA ROMERO
Su traspaso al futbol mexicano fue de gran conmoción, pero Romero no fue más aquel chico prometedor que pasó por el Mallorca, Lazio, Milán y Alavés. Sin embargo, sigue siendo cotizado por su juventud a pesar de que ya no entra en planes con La Máquina.