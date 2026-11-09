Los Bills imponen su ley ante Minnesota y se llevan el MNF

En una noche de Monday Night Football en el U.S. Bank Stadium, los Buffalo Bills se impusieron 23-6 a los Minnesota Vikings en un duelo de líderes de división.

Josh Allen superó una intercepción temprana con un drive de dos minutos que culminó en el primer touchdown de su carrera para el tight end Keleki Latu (pase de 25 yardas), dando a Buffalo una ventaja de 10-3 antes del descanso.

La ofensiva de los Bills, apoyada en el trabajo de James Cook (31 acarreos para 107 yardas y un TD), controló el reloj con más de 40 minutos de posesión, mientras la defensa forzaba tres pérdidas de balón, incluidas dos intercepciones de Carson Wentz, que terminó sustituido por Max Brosmer.

Jugadores de Bills celebraron la victoria REUTERS

El segundo tiempo fue de dominio total de Buffalo. Tras un field goal de Tyler Bass que amplió la ventaja a 13-6, un drive de 15 jugadas y 84 yardas terminó con un touchdown de Cook de 5 yardas, sellando prácticamente el partido. Bass sumó otro field goal de 52 yardas para el 23-6 final.

Los Bills (7-1) mostraron solidez en ambas facetas, especialmente en el juego terrestre y en la gestión del balón, mientras Minnesota, con su defensa habitualmente sólida, no pudo contener el ataque de Joe Brady y quedó sin anotar touchdowns.

¿Cómo van Bills y Vikings en la conferencia?

Los Buffalo Bills lideran la AFC East con récord de 7-1 y se posicionan como uno de los mejores equipos de la Conferencia Americana, con ventaja de dos juegos sobre los Patriots (5-4).

Tras superar un inicio irregular y una derrota ante New England, han encadenado cuatro victorias consecutivas. Su ofensiva equilibrada, liderada por Allen y Cook, y una defensa que genera turnovers los mantienen en la pelea por el bye de la primera ronda de playoffs.

Por su parte, los Minnesota Vikings caen a 6-2 y quedan terceros en la NFC North, por detrás de los Bears (7-2) y empatados en porcentaje con los Lions (6-2).

La derrota de hoy, sumada a la de la semana pasada en Detroit, rompe una racha positiva en la que destacaba su defensa (la mejor de la liga en puntos permitidos antes de este encuentro).

Con Carson Wentz en el lugar de Kyler Murray (lesionado), el ataque no encontró ritmo y la ofensiva apenas sumó 178 yardas. Aún controlan su destino en una división muy reñida, pero necesitan recuperar consistencia ofensiva.