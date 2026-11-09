¿Se va Matías Almeyda de Rayados? El técnico está molesto y quiere purificar el vestidor para seguir

¿Se va Matías Almeyda de Rayados? Crispado, el entrenador argumentó en la última semana que existen espías en su vestidor y gente que ventila lo que sucede adentro con la planificación de los partidos. Tema recurrente en Monterrey cuando se trata de justificar fracasos.

Lo cierto es que Almeyda no está conforme con algunos jugadores ni con la forma en que se trabaja en las instalaciones de Rayados en El Barrial, por lo que amagó con renunciar en cuanto finalice el torneo.

Monterrey, que tiene un partido pendiente ante Querétaro que le puede ayudar en el cierre del torneo para ingresar entre los puestos de liguilla, se juega su futuro también con el último partido del torneo ante Pumas, otro equipo desesperado.

LA DIRECTIVA DE RAYADOS RESPALDA A ALMEYDA

Para calmar las aguas, en Monterrey la directiva habló con Almeyda al que le han mostrado empatía y la promesa de que seguirá siendo el técnico de Rayados para cumplir el contrato de dos años que le hicieron, pero le han pedido que clasifique al menos a la liguilla en el lugar que sea.

Matías Almeyda no encuentra el rumbo con su equipo norteño. Mexsport

El estratega, más calmado este lunes, aceptó seguir con la idea de que las cosas van a mejorar con las reformas que planea hacer dentro del club. Es decir, planea modificar quiénes entran y salen del vestidor y cerrar filas para que no salga información, pues supone que los rivales conocen la forma en que jugará con anticipación.

Pase lo que pase, bueno o malo con el Monterrey en el final de torneo y si se consuma el fracaso o no, la directiva ha tomado la postura de seguir con firmeza con la apuesta hecha con Matías Almeyda.

ALMEYDA YA PIDIÓ UN REFUERZO

El entrenador sin embargo, no se encuentra del todo feliz en Monterrey porque no se ha podido adaptar como quisiera y los resultados no se le han dado con una nómina alta. Como fuera, este mismo lunes ha solicitado el regreso de Johan Rojas, que estaba a préstamo con el Vasco da Gama.

Johan Rojas fue jugador de Rayados en 2024, pero después fue cedido a préstamo a Necaxa y Vasco da Gamma. Captura de pantalla

Rojas pertenece a Rayados. Es de origen colombiano y tiene 24 años. Llegó en el verano de 2024 para jugar sólo 18 partidos como una fuerte promesa de gran jugador, pero se fue quedando atrás. Pasó a préstamo al Necaxa por dos torneos, aunque tampoco mejoraron las cosas y finalmente estuvo en el futbol de Brasil del que tiene que regresar para reportar con los dueños de su carta.

Almeyda ha solicitado que se analice integrarlo de nuevo al plantel para enero de 2027, sin embargo, la inestabilidad emocional del técnico es algo que no puede dar por sentado que Rojas estará en el equipo.