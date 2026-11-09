David Faitelson destroza a Cruz Azul, América, Chivas y Toluca y luego los pone campeones

David Faitelson se contradice: ningún equipo de los primeros clasificados en la tabla (Cruz Azul, América, Chivas y Toluca) juega como campeón, pero el título quedará entre ellos. Es cierto que consiguió su cometido, encender la polémica previo a la Liguilla del Apertura 2026, pero esta vez lo hizo con una frase que se contradice a sí misma.

A falta de una jornada para que termine la fase regular, el analista de TUDN lanzó en sus redes sociales un dardo contra los cuatro equipos que pelean la cima: Cruz Azul, América, Chivas y Toluca.

“La realidad es que ni Cruz Azul, ni América, ni Chivas y tampoco Toluca han mostrado el futbol y la consistencia de un campeón. Aún así, el título, seguramente, quedará entre uno de ellos”.

FRASES AL ESTILO FAITELSON

La frase, que rápidamente se hizo viral, dejó una primera lectura clara: ninguno merece ser campeón. La segunda lectura, en la misma oración, es igual de clara: uno de ellos va a ser campeón. Así es el mundo Faitelson hoy en día.

Cruz Azul llega como líder con 32 puntos, América y Chivas le siguen con 30 unidades, mientras que Toluca está en cuarto con 27. Es decir, los cuatro que según Faitelson no juegan como campeones son, al mismo tiempo, los cuatro que tienen más puntos, más plantel y más probabilidades de levantar el trofeo.

No es que el análisis sea falso. En la Liga MX es común que el campeón no sea el que mejor juega, sino el que mejor llega a la Liguilla. El problema es la forma: decir que nadie tiene nivel y al mismo tiempo asegurar que el título saldrá de ahí, lo enfrenta con su propio laberinto de fragmentadas ideas.

¿POR QUÉ FAITELSON HACE POLÉMICA CON NADA?

Faitelson, fiel a su estilo, logró lo que buscaba: que todos hablen de él. Y lo logró sin tener que decidirse por un favorito, sin arriesgar un pronóstico y sin comprometerse con un análisis de fondo.