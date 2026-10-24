Masterclass de Gabriel Milito: Chivas le gana a los Rayados de Matías Almeyda

En una noche lluviosa en el BBVA, en el partido de los reencuentros, las Chivas no tuvieron piedad de Matías Almeyda y con una gran táctica de Gabriel Milito, el Rebaño se impuso 1-0 ante los Rayados con gol de Roberto Alvarado.

Aunque el encuentro no tuvo muchos goles, como se hubiera esperado, los Chivaheramnos seguramente terminaron contentos por lograr una nueva victoria que los reafirma en el segundo lugar de la tabla general con 25 puntos.

El primer, y único, gol del partido llegó rápido. Presión alta de Chivas, donde el ‘Toro’ Guzmán se equivocó en la salida, Santi Sandoval condujo, filtró para el Piojo y Alvarado solamente tuvo que cruzar.

Jugadores de Chivas celebrando el gol del Piojo Alvarado MEXSPORT

A partir de ahí, Rayados dominó por completo la posesión del balón y tuvo su recompensa. Al 17’ se señaló un penalti sobre Corona, pero Lucas Ocampos volvió a fallar en el cobró, donde el ‘Tala’ Rangel atajó con mucha facilidad.

Después, los Rayados no pudieron descifrar el partido que planteó Chivas. Bien parados en defensa, Rangel volvió a hacer grandes atajadas y aunque pudieron ampliar el marcador, aún falta trabajar en la definición.

Milito le gana la partida a Almeyda

El partido no fue tan vistoso, pero viéndolo desde el punto de vista táctico, es una clara victoria para Gabriel Milito.

El entrenador del Rebaño puso un gran planteamiento en la cancha del BBVA, que Almeyda jamás pudo descifrar. Pesé a que hizo cambios, metió al joven Paxon, pero no logró romper el cerrojo que puso su compatriota.

¿Cuál es el siguiente partido de Chivas y Rayados?

Segundo lugar con 25 puntos tras esta victoria para Chivas y su siguiente rival será el Atlante en el Estadio Akron para buscar ya la clasificación a la Liguilla.

Por su parte, Rayados se quedó con 20 puntos y en el lugar 7 de la tabla, con posibilidad de bajar conforme pase el resto de la jornada. El siguiente partido será ante los Xolos de Gilberto Mora.