El 2026 pasará a la historia -de momento- como el mejor año en la carrera futbolística de Julián Quiñones, debutando con el Tri en un Mundial y convirtiéndose en el máximo goleador de la Selección Mexicana en Copas del Mundo; por si fuera poco, el día que ganó el lugar 28º en el Balón de Oro, anotó un nuevo gol y salvó a su equipo de la derrota en la Champions de Asia.

Julián Quiñones, o el actual campeón de goleo en Arabia Saudita por encima de figuras como Cristiano Ronaldo, mantiene cada uno de los reflectores del futbol mexicano y del Medio Oriente encima de él, consagrándose como la máxima figura de Al-Qadsiah.

Este lunes 26 de octubre, el delantero de la Selección Mexicana no asistió a la gala del Balón de Oro 2026 debido al compromiso de su escuadra en la Champions League de Asia, donde recibieron en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium al Al-Sadd de Qatar.

Durante uno de los últimos partidos de Al-Qadsiah en su actual estadio, el conjunto de Julián Quiñones se fue por debajo en el marcador durante el minuto 74, sin embargo, fue el propio delantero del Tri quien en el ocaso del compromiso (84’) apareció dentro del área, controló el esférico y aprovechó un rebote para poner -nuevamente- su nombre en el marcador.

Así fue el gol de Julián Quiñones, mismo que convirtió el mismo día en el que fue nombrado como 28º en la lista de mejores jugadores del mundo en 2026, de acuerdo al Balón de Oro:

En un par de semanas, Julián Quiñones volverá a México para los compromisos en los que Rafa Márquez intentará sumar sus primeros triunfos, mismos que son correspondientes a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27, donde Jamaica será el escollo a vencer por parte del Tri.