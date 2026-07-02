Checo Pérez y su pronóstico de México vs Inglaterra: "No nos hemos enfrentado a un equipo así"

Sergio Pérez esperaba poder estar en México para presenciar alguno de los partidos del Mundial 2026, ya fuera en el Estadio Ciudad de México o en su casa, ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, pero por ahora eso no ha sido posible y, la única forma que podría ocurrir es esperando la victoria del tricolor ante Inglaterra el próximo domingo.

Checo Pérez estuvo analizando junto con su equipo poder dejar su residencia en Europa unos días durante estas semanas, sin embargo, el hecho de que cuatro carreras se realizaran en el Viejo Continente en cinco semanas ha dejado poco espacio para ello, pero el piloto de Cadillac no pierde la esperanza de que podría estar presente en la ronda de cuartos de final, aunque para ello habrá que esperar el resultado del domingo.

“Me da mucha tristeza correr el domingo y no poder estar en el Azteca, ya sabes, porque va a ser increíble”, dijo Pérez en el día de medios en el circuito de Silverstone este jueves, sede del Gran Premio de la Gran Bretaña y novena carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez celebrando. REUTERS

Ya desde la carrera de Austria, el mexicano había indicado que existía la posibilidad de enfrentar a Inglaterra siempre que se le ganara a Ecuador y, de hecho, George Russell, piloto británico del equipo Mercedes, bromeó con Checo Pérez de la posibilidad de viajar juntos para ver el partido. Ahora con el rival confirmado, el integrante de la escudería americana considera que podrán dar batalla al equipo donde milita Harry Kane para buscar su pase a la siguiente ronda, especialmente considerando factores como que México jugará de local.

“Sí, estamos extremadamente emocionados”, expresó Sergio Pérez antes de hablar sobre el cuadro inglés. “Creo que no nos hemos enfrentado a un equipo como Inglaterra hasta ahora, pero soy muy optimista con la selección mexicana”.

En caso de que México avance a la ronda de cuartos de final existiría una oportunidad de viajar a Estados Unidos para ver el partido dado que la F1 tendrá una semana de descanso antes de las dos próximas carreras que marcarán el final de la primera mitad para dar paso a las vacaciones de verano.