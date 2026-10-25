¿Qué necesita Kimi Antonelli para coronarse campeón de F1 en el GP de México 2026?

El Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de la Ciudad de México, podría convertirse por sexta ocasión en la casa de un nuevo campeón de la Fórmula 1 luego de que Andrea Kimi Antonelli tendrá su segunda oportunidad de coronarse en la carrera del próximo fin de semana.

Antonelli, piloto de Mercedes, logró la victoria en Austin este domingo y con ello alcanzó las 365 unidades en la tabla de posiciones, estableciendo un margen de 123 puntos sobre George Russell (242 pts) y de 124 sobre Lewis Hamilton (241 pts), quienes matemáticamente son sus rivales.

Con cinco fechas por disputarse en el calendario (México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) y gracias a su cantidad de victorias, Antonelli debe salir del circuito de la Magdalena Mixhuca con una ventaja de 100 puntos.

¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón del mundo en México?

La vía más directa para la consagración de Antonelli es terminar la competencia dentro del Top 8. Si el italiano cruza la meta entre el primer y el octavo lugar el domingo, se proclamará Campeón Mundial de F1 de forma automática, sin importar la posición en la que concluyan Russell o Hamilton.

En caso de un fin de semana complicado donde Antonelli finalice noveno o décimo, la definición dependerá de sus rivales: a Russell no le alcanzará con ganar la carrera y necesitaría que el italiano quede fuera de las unidades para mantener una mínima esperanza, mientras que Hamilton quedaría eliminado matemáticamente si el líder suma aunque sea un punto.

Incluso si el piloto de Mercedes no logra meterse a la zona de puntos en el trazado capitalino, se coronará siempre y cuando Russell no suba al podio (3.º o peor) y Hamilton no termine en los dos primeros lugares.

El Gran Premio de México ha sido escenario de la coronación del monarca en cinco ocasiones históricas (1964, 1967, 1968, 2017 y 2018) y, ahora, podría serlo por sexta ocasión.