El GP de la Ciudad de México alista festejo especial para posible coronación de Antonelli

La definición del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2026 podría darse en el Gran Premio de la Ciudad de México luego de que Lewis Hamilton y George Russell mantuvieron sus opciones matemáticas ante Andrea Kimi Antonelli tras la carrera de Austin, por ello, la organización de la próxima fecha ya tiene listo un plan para festejar al italiano como se merece si todo se cierra en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Luego de ganar en el Circuito de Las Américas y tras el cuarto escaño de Hamilton y el octavo de Russell, Antonelli solo necesita terminar dentro de los nueve primeros el próximo domingo en México para asegurar su primera corona. En caso de conseguirse sería la sexta ocasión en que el Autódromo Hermanos Rodríguez sería sede de una coronación.

Francisco Velázquez, jefe de prensa del Gran Premio de la Ciudad de México, confirmó que la organización ya trabaja en los preparativos para enmarcar una jornada histórica si el italiano liquida el título el próximo domingo.

"Ayer que terminó la carrera en Austin, que bueno recordemos que pudo haber sucedido allá en Austin, pues empezamos a trabajar en algunas ideas”, expresó en una mesa redonda ante medios de comunicación sin hondar en más detalles de lo que podrían hacer.

El italiano Andrea Kimi Antonelli puede coronarse en México. IMAGN IMAGES via Reuters

El vocero del evento resaltó el peso escénico que tiene el trazado del Estadio GNP Seguros para recibir un hito de esta magnitud en el deporte motor internacional.

Lo que sí les puedo decir que yo creo que el mariachi no va a faltar, el mariachi lo tenemos ya de casa para las celebraciones y estamos trabajando ahí en algunas ideas porque es grande la posibilidad para que se corone aquí Kimi Antonelli", destacó Velázquez.

"El podio del México GP es uno de los podios más icónicos de toda la temporada de Fórmula 1. Tendremos nuestro podio con el auto apareciendo, el auto ganador apareciendo con este elevador que nos permite subirlo para que toda la gente lo admire", explicó.

Las combinaciones que necesita Antonelli para ser campeón en el GP de México

Con una cómoda ventaja de 123 puntos sobre George Russell y 124 sobre Lewis Hamilton, a Antonelli le restan únicamente 2 puntos para amarrar matemáticamente el campeonato mundial de pilotos de la Temporada 2026.