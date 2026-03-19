¿Por qué Monterrey podría ser sede de los juegos de Irán en el Mundial 2026?

Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para el Mundial 2026, confirmó la disposición de la capital de Nuevo León para albergar los juegos a la selección de Irán si la FIFA lo solicita.

Los puntos clave sobre esta posibilidad son la disponibilidad y la postura de la FIFA, que hasta el momento sólo ha establecido que mantiene contacto permanente con todas sus federaciones miembro que disputarán la Copa del Mundo de Norteamérica.

"No hay nada oficial, la información que tenemos de parte de FIFA es que todo sigue en pie, de acuerdo al calendario del 6 de diciembre, pero lo que también te puedo confirmar es que nosotros, Monterrey como sede, estamos listos", señaló el Host a la cadena ESPN. “Habría que ver de acuerdo a calendario fechas y todas las implicaciones, pero Monterrey siempre levanta la mano para ser sede, porque creo que es lo que se merece esta ciudad, esta afición y estaremos atentos si es que llega a haber oficialmente alguna de estas posibilidades".

Hütt aseguró que la ciudad de Monterrey cuenta con la infraestructura necesaria y está lista para recibir partidos adicionales en caso de que la FIFA tome la decisión de mover los encuentros de Irán a México.

“Hicimos una campaña muy importante para ser sede del sorteo, no nos vimos favorecidos con esa posibilidad de albergar el sorteo, fuimos la primer sede en tener lista a su cancha en el estadio, entonces Monterrey siempre va a levantar la mano para cualquier posibilidad de partidos o eventos adicionales de parte de FIFA”, señaló.

Sobre la venta de boletos para los encuentros mundialistas en la Sultana del Norte, indicó: “Lo que nos ha dicho la gente de ticketing de FIFA es que técnicamente en boletos regulares de categoría 1, 2 y 3, los cuatro cuatro partidos de Monterrey están totalmente vendidos y más del 80% de las áreas de suites y hospitalities también están vendidos, entonces, pues la expectativa es tener estadio lleno, casa llena y una ciudad con un muy buen ambiente mundialista”.