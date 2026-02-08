Alarma en Brasil: Alexandre Souza se desploma y convulsiona en pleno partido ante Flamengo

Una noche que prometía ser una fiesta deportiva en el legendario estadio Maracaná se transformó en una escena de terror absoluto durante la sexta jornada del Campeonato Carioca. El mundo del futbol contuvo el aliento cuando Alexandre Souza, mediocampista del Sampaio Correa, se desplomó repentinamente sobre el césped mientras enfrentaba al poderoso Flamengo. Corría apenas el minuto ocho del primer tiempo cuando el jugador, sin ningún rival cerca, cayó al suelo y comenzó a sufrir una convulsión que obligó a detener el encuentro de inmediato.

La transmisión oficial captó el momento exacto en que la angustia se apoderó de todos los presentes. Los compañeros de profesión, tanto de su equipo como del cuadro rival, corrieron desesperados para auxiliarlo. Mientras los médicos ingresaban a toda velocidad, se vieron imágenes desgarradoras de futbolistas abanicando a Alexandre Souza con sus camisetas para darle aire, mientras otros, visiblemente afectados, iniciaron una cadena de oración en el círculo central. La urgencia fue tal que los propios jugadores gritaron y manotearon para que la ambulancia entrara "volando" al terreno de juego.

EL DIAGNÓSTICO MÉDICO Y EL MENSAJE DE ESPERANZA

Tras ser estabilizado en la cancha, Alexandre Souza salió del estadio entre los aplausos respetuosos de una afición que, minutos antes, alentaba al Flamengo. El silencio sepulcral se rompió solo para despedir al atleta, quien fue trasladado de emergencia al hospital Quinta D’Or, en la zona norte de Río de Janeiro. Aunque el club Sampaio Correa comunicó que el jugador recuperó la consciencia al salir del inmueble, se confirmó que sufrió un segundo episodio convulsivo ya estando en el centro médico.

Alexandre Souza envió un mensaje tranquilizador en sus redes sociales. Foto de IG: Alexandre Souza

Afortunadamente, los primeros reportes trajeron calma. Cerca de la medianoche del domingo, se descartaron lesiones neurológicas o cardíacas graves tras las primeras pruebas. El futbolista quedó internado bajo observación rigurosa por 24 horas para realizarle una resonancia magnética y análisis de sangre exhaustivos.

El propio Alexandre Souza rompió el silencio a través de sus redes sociales para tranquilizar a los seguidores. Con una actitud positiva, agradeció las muestras de cariño: "El susto mayor ya pasó... Dios hace cosas que a veces no entendemos", escribió, acompañando su mensaje con la foto de los jugadores de ambos equipos unidos por su salud. Su pareja, Letícia Mendonça, también se pronunció, calificando la recuperación como una obra divina.

UN GUERRERO QUE VENCIÓ A LA MUERTE EN 2024

Lo que hace este incidente aún más impactante es el historial de resiliencia del jugador. Durante la transmisión, los narradores recordaron que Alexandre Souza es considerado un "milagro viviente". Apenas en enero de 2024, el mediocampista sufrió un gravísimo accidente de motocicleta que estuvo a punto de dejarlo tetrapléjico.

Alexandre Souza con Sampaio Correa. Foto de: Sampaio Correa Futebol e Esporte

Contra todo pronóstico médico y tras un año de dolorosa recuperación, logró volver al futbol profesional, una hazaña que pocos creían posible. Este antecedente provocó que el miedo en el Maracaná fuera doble, pues se temía que el desvanecimiento tuviera relación con secuelas de aquel percance.

En lo estrictamente deportivo, el resultado pasó a ser una anécdota, aunque las estadísticas registrarán que Flamengo goleó 7-1 a Sampaio Correa. El "Mengão" aseguró su pase a cuartos de final donde enfrentará a Botafogo, mientras que el equipo de Souza luchará por no descender. Sin embargo, la verdadera victoria del día fue ver que el jugador se encuentra estable tras una de las imágenes más fuertes del año en Brasil.