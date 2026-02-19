Diego Campillo, de la travesura al América a ser convocado por la Selección Mexicana

Un día eres clave en la victoria de las Chivas sobre el América y al otro te destapas con un llamado a la Selección Mexicana. Diego Campillo es una de las novedades dentro del acaparamiento del Guadalajara sobre la lista del seleccionador Javier Aguirre en su preparación rumbo al Mundial 2026.

En el único tanto del Rebaño en el clásico contra el América, celebrado el 14 de febrero en el Estadio Akron, Diego Campillo recalcó su buen momento con una maldad al América. El defensa de 24 años se lanzó al ataque en una jugada de tiro de esquina.

En medio de los americanistas Henry Martín y Jonathan dos Santos, Diego Campillo hizo valer su estatura de 1.82m para peinar el balón al área chica y dejarla a merced de Armando “la Hormiga” González, quien no perdonó el gol.

Pero Diego Campillo no es flor de un sólo día. Tiene seguimiento de la Selección Mexicana por su paso en las divisiones inferiores: Selección de México Sub-21 y Sub-23.

De igual manera sus actuaciones desde su retorno a Chivas. Tras foguearse en la filial Tapatío, en Mineros de Zacatecas y en la Liga MX con los Bravos de Juárez, Diego Campillo se ha mantenido en el radar de Javier Aguirre.

En agosto de 2025, Diego Campillo también se lució ante un grande. El defensa central hizo el empate parcial 1-1 ante el Cruz Azul justamente en una jugada de tiro de esquina; el duelo lo ganó La Máquina, pero el futbolista rojiblanco se hizo notar.

El duelo amistoso ante Islandia (25 de febrero), en Querétaro, está fuera de una fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre solamente puede contemplar jugadores de la Liga MX, razón por la que se abrió la oportunidad para el nacido en Durango y la posibilidad de ver sus primeros minutos con la Selección mayor.

Actualmente los referentes de la zaga central son Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes. Ejemplos a seguir para Diego Campillo, jugador proyectado para el siguiente ciclo mundialista.