¿Por qué Danny Makkelie revisó una tarjeta amarilla en el VAR?

En aras de la justicia, Danny Makkelie aprovechó el reglamento del uso del VAR y, por primera vez en la historia un árbitro acudió al monitor del terreno de juego por una tarjeta amarilla mostrada; Tim Ream fue el gran beneficiado en el Estados Unidos Vs Paraguay del Mundial 2026.

El nombre del árbitro neerlandés, Danny Makkelie, pasará a la historia del Mundial 2026, ya que fue el primero en acudir a revisar en el monitor una jugada en la que había mostrado una tarjeta amarilla; terminó modificando su marcación y perdonó al defensor estadounidense, dejándolo sin cartón preventivo y mostrándoselo a Miguel Almirón de Paraguay.

Danny Makkelie durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026. Reuters

Durante el minuto 51 del compromiso entre Estados Unidos y Paraguay, mismo en el que un aficionado apostó una cifra millonaria en favor de los sudamericanos, Tim Ream fue el segundo futbolista amonestado en el compromiso, sin embargo, el árbitro central del compromiso (Danny Makkelie) detuvo la reanudación del duelo celebrado en Los Ángeles.

Ante la pausa, el silbante neerlandés acudió al monitor del VAR para revisar la jugada y determinar que había cometido un error sobre la cancha, por lo que removió la tarjeta amarilla sobre el defensor estadounidense y desató un sinfín de críticas entre los aficionados al futbol, ya que mostró el cartón preventivo al paraguayo Migual Almirón.

¿Por qué causa tanta polémica esta acción?

A partir de 2018, el VAR hizo su aparición de manera oficial en el futbol internacional, herramienta tecnológica que se mantiene recibiendo críticas por robarle la esencia al deporte más popular del mundo.

A menos de una década de su implementación, la FIFA se mantiene realizando diversos cambios en su reglamento, una de ellas, los momentos en donde el VAR puede intervenir para modificar una decisión dentro de la cancha:

- Confusión en la identidad del jugador (caso del Estados Unidos Vs Paraguay).

- Posible tarjeta roja o error en la marcación que derivó en la expulsión.

- Posiciones adelantadas.

- Faltas previas al gol.

- Penales.

BFG