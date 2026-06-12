Damián Bobadilla anota el primer autogol del Mundial 2026

El defensor paraguayo Damián Bobadilla fue el encargado de protagonizar el primer autogol del Mundial 2026, duelo en el que Estados Unidos se fue por delante en el marcador al minuto 7; es el segundo gol en propia puerta de Paraguay en una Copa del Mundo.

Ante la presencia de Gianni Infantino en uno de los palcos de honor del Estadio de Los Ángeles, Paraguay regresó a una Copa Mundial de la FIFA tras 16 años de espera, sin embargo, tras una gran jugada de Pulisic por la banda de la izquierda, Damián Bobadilla envió el balón al fondo de sus propias redes en su intento de rechace.

Fue al minuto 7 del partido cuando Damián Bobadilla estaba por despejar el esférico y cortar el peligro del arco protegido por Orlando Gill, sin embargo, el zaguero terminó punteando el esférico y protagonizó el segundo autogol de Paraguay en una Copa del Mundo, tras el convertido por Carlos Gamarra ante Inglaterra en Alemania 2006:

El cuarto autogol más rápido en la historia de los Mundiales

El frenético inicio de Estados Unidos en el compromiso le rindió frutos a la escuadra de Mauricio Pochettino, haciendo que el gol en propia puerta de Damián Bobadilla se convirtiera en uno de los autogoles más rápidos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

La lista de los 4 autogoles más rápidos es conformada por dos paraguayos:

2 minutos y 9 segundos / Sead Kolašinac de Bosnia ante Argentina en 2014.

2 minutos y 46 segundos / Carlos Gamarra de Paraguay contra Inglaterra en 2006.

6 minutos y 41 segundos / Ivan Vutzov de Bulgaria Vs Portugal en 1966.

6 minutos y 50 segundos / Damián Bobadilla de Paraguay frente a Estados Unidos en 2026.

BFG