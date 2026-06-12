Apostó 1.8 MDD en favor de Paraguay... y Estados Unidos los aplasta 3-0 al medio tiempo

Estados Unidos arrancó con el pie derecho el Mundial 2026, ya que aprovechó el autogol de Damián Bobadilla y apenas al medio tiempo del partido ya vencía 3-0 a Paraguay, quienes no mostraban capacidad de reacción; un aficionado apostó 1.8 MDD en contra del conjunto de las Barras y las Estrellas.

Con el tanto obtenido en el minuto 7, Estados Unidos se puso por delante y no soltó el protagonismo en el compromiso disputado desde el terreno de juego del Estadio de Los Ángeles, cuarto con mayor cantidad de aforo de las sedes que reciben compromisos de la Copa Mundial de la FIFA en ésta, su 23° edición.

Folarin Balogun convirti´el 2-0 y 3-0 de Estados Unidos en el primer tiempo frente a Paraguay. Reuters

Aplastando y mostrando una intensidad poco vista en el proceso de Mauricio Pochettino, Estados Unidos –aún y con la ventaja- asfixió a los sudamericanos que regresaban a una justa mundialista tras 16 años de espera, y a pesar de que un tanto anulado ahogaba un grito de gol, Folarin Balogun terminaría convirtiendo en el 30' y 45+4' para hacer estallar la garganta de los poco más de 70,000 aficionados que se hicieron presentes.

Fue sobre la parte final del primer tiempo cuando los comandados por Gustavo Alfaro intentaron sobreponerse a un primer tiempo aplastante por parte del conjunto de las Barras y las Estrellas, sin embargo, fue el portero Orlando Gill quien terminó salvando su meta en un par de ocasiones más.

Fuera del terreno de juego, el partido también tenía sus tintes –para algunos sumamente escabrosos- ya que un aficionado apostó 1.8 millones de dólares a que Estados Unidos no derrotaba a Paraguay en este partido celebrado en suelo norteamericano… quedándose atónito con el nivel mostrado de los dirigidos por Pochettino.

Por supuesto, la intención de ganar los más de 3.5 millones de dólares quedaron en el olvido, sufriendo una pérdida millonaria que tendrá su dosis de protagonismo en este inicio del Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

BFG