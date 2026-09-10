¿Por qué Cruz Azul fichó a Ralph Orquín? Joel Huiqui explica su decisión pese a sus 13 meses sin jugar

Cruz Azul es el campeón del futbol mexicano y, precisamente por eso, cada movimiento en su plantilla puede ser leído bajo una lupa distinta. Supuestamente, todos lso factores se sumaron para que a llegada de Ralph Orquín, canterano del América, se diera, pero al instante se generaron preguntas inmediatas: ¿por qué apostar por un futbolista que lleva alrededor de 13 meses sin actividad?

La respuesta está en el perfil y, sobre todo, en el contexto de la operación. Joel Huiqui decidió darle el voto de confianza al lateral izquierdo de 23 años, quien llega para competir por un puesto en una zona donde La Máquina necesita alternativas.

"Se hizo todo un análisis por parte del club, después de revisar las opciones se determinó que Ralph Orquín era la mejor por su edad y capacidad y ahora se ha convertido en un activo del club.Estoy seguro que en el futuro nos dará muchas alegrías".

¿Por qué Joel Huiqui quiso fichar a Ralph Orquín?

Orquín terminó su relación con América después de no renovar, pues su entorno buscó llevarlo al futbol europeo. El movimiento no se concretó y Cruz Azul apareció como una oportunidad para relanzar una carrera que quedó detenida.

Ralph Orquin en una de las conferencias de prensa que tuvo en Coapa, donde están las instalaciones del América. Christian Mendoza

Y hay otro elemento que explica la apuesta: Cruz Azul no tuvo que pagar una transferencia. Orquín llegó como agente libre y América solamente conservaría un porcentaje por derechos de formación. Para un jugador de 23 años, con experiencia previa en FC Juárez, donde disputó 47 partidos y sumó más de 3 mil 800 minutos, el riesgo económico de la operación es considerablemente menor.

La camiseta también añade una historia aparte. Orquín nació futbolísticamente en Coapa, pero ahora defenderá los colores de uno de los principales rivales del América. No obstante, para Huiqui la decisión parece estar por encima de esa rivalidad: se trata de incorporar un jugador joven, zurdo y con condiciones para competir.

El reto de Ralph Orquín después de 13 meses sin jugar

El verdadero juicio llegará en la cancha. Cruz Azul apuesta hoy por lo que Orquín puede volver a ser, no por los minutos que acumuló durante el último año.