América sigue en deuda con exportación de jugadores surgidos del Nido al futbol de Europa

La salida del uruguayo Sebastián Cáceres a Europa y las constantes ofertas de clubes por el también charrúa Brian Rodríguez confirman la alta jerarquía de los extranjeros en el América. Sin embargo, en talentos de casa las opciones de venta se han vuelto nulas; la última, Edson Álvarez en el 2019.

Para el América el 2026 quedó marcado emocionalmente por la venta de Álvaro Fidalgo al Betis, por el cariño e identidad que generó el mediocampista español naturalizado mexicano. Y en lo económico dejó a los azulcremas cerca de 5 millones de dólares.

Pero la venta del Maguito contrasta con los movimientos de jugadores surgidos del Nido de Coapa este año.

Americanistas a préstamo en el extranjero

El delantero Patricio Salas salió al Famalicão de Portugal, pero calidad de préstamo hasta el final de la temporada 2026-2027. Con el arribo de Guillermo Almada a la dirección técnica del América a partir del torneo Apertura 2026, el juvenil fue recurrente en las convocatorias.

Patricio Salas llega a préstamo con el Famalicao de Portugal hasta el fin de la campaña 2026-2027. fcfamalicao

Cabe destacar que en la era tanto de André Jardine y ahora con Guillermo Almada es la proyección de juveniles. Ya sea en Coapa o fuera, la intención de darles fogueo de alto nivel también es prioridad.

El ejemplo más reciente es el de Diego Reyes Costilla, el pasado 4 de marzo. El centro delantero de 18 años fue prestado con opción a compra al Flamengo de Brasil.

El surgido del América y destacada promesa fue parte de la Selección Mexicana Sub-20 que ganó el Campeonato Concacaf Sub-20 y con ello los logros de obtener los boletos a Juegos Olímpicos 2028 y al Mundial de la categoría a celebrarse en el 2027.

Diego Reyes, a préstamo con el Flamengo de Brasil desde marzo pasado. Club América

Esteban Lozano tuvo una aventura en Europa en la temporada 2023-2024. Tras el convenio de América con el Sporting de Gijón, envió de manera temporal al delantero poblano a la filial del equipo asturiano. En Segunda División disputó nueve partidos (172 minutos) con el Real Sporting (Segunda División de España).

En el Apertura 2026, Esteban Lozano fue fichado por el Santos Laguna, entidad perteneciente a Grupo Orlegi, propietaria del Sporting de Gijón.

Un caso especial es el de Ralph Orquin. El defensa formado desde la Sub-15 del América decidió no renovar con el equipo ante la promesa de la agencia "El C1elo Management" de llevarlo a Europa; al momento, la opción que perfila por sus servicios es el Eyüpspor de Turquía.

Forzar su salto al Viejo Continente derivó en ser relegado del primer equipo en el último torneo del DT André Jardine.

El jugador de 23 años tuvo su debut en Primera División mientras se encontraba cedido con los Bravos de Juárez; sumó sus primeros minutos en el máximo circuito contra el Pachuca el 2 de marzo de 2024.

Ralph Orquín se encuentra como agente libre, en búsqueda de un club en Europa. LigaMX.net

Dos casos más de salidas que no generaron una ganancia económica para las Águilas fueron Antonio de Jesús López y Santiago Naveda. Ambos en el 2022.

Chucho López, mexicano con nacionalidad guatemalteca, se formó en las Fuerzas Básicas del América. Tras finalizar su préstamo con el Necaxa, quedó en calidad de agente libre y fichó con el Municipal de Guatemala. Mientras que el contención Santiago Naveda se marchó al Miedz Legnica de Polonia, en calidad de préstamo con opción de compra. Luego de finalizar la temporada regresó con las Águilas, donde actualmente se mantiene discretamente con el primer equipo (el mediocampista de 25 años es recurrente en los compromisos de la categoría Sub-21).

En uno de los hitos para el futbol mexicano, la salida de Guillermo Ochoa a Europa no generó una ganancia de venta para el América. El portero surgido del Nido se marcó de Coapa en el 2011 como agente libre. Al finalizar su vínculo con las Águilas, se marchó a coste cero al Ajaccio de Francia.

Últimos mexicanos vendidos por América

En el 2022 se registraron interesantes movimientos del América. El defensa Jorge Sanchéz (surgido de Santos Laguna) fue vendido al Ajax de Países Bajos por unos 5mdd.

En el 2019 el América acordó la venta de Edson Álvarez. El 'Machín' se fue como héroe al Ajax, en una operación histórica que rondó los 15mdd.

En ese año también las Águilas rompieron el mercado al transferir a Diego Lainez con el Betis de España. El conjunto andaluz desembolsó entre 12 y 13 mdd. Cifra récord para la entidad sevillana.

En 2015 de manera discreta el América acordó con el Porto el fichaje del canterano azulcrema Omar Govea, por una cifra de 2mdd. El mediocampista no debutó como americanista en Liga MX; sobrellevó su fogueo en la Liga de Ascenso MX con los Mineros de Zacatecas.

Fue adquirido por el Porto, en su filial B, para después jugar en Bélgica con los clubes Royal Excel Mouscron y Royal Antwerp (préstamo) y Zulte Waregem.

Uno de los jugadores más emblemáticos de los últimos años, parte inicial del tricampeonato de las Águilas, es Miguel Layún (formado en Tiburones Rojos de Veracruz). Llegó al América en el 2010 tras su paso por el Atalanta de Italia.

El defensa, ya con experiencia europea y protagonista en el título del Clausura 2013 sobre el Cruz Azul, fue vendido por el América al Granada de España, que eventualmente lo cedió al Watford de Inglaterra, en enero del 2015.

En el 2014 el América se hacía presente en el mercado de Europa con la venta de Raúl Jiménez. El centro delantero y campeón con las Águilas voló del nido por unos 10mdd con destino al Atlético de Madrid.

Diego Reyes también hizo eco con su fichaje en Europa. El defensor fue adquirido por el Porto en el 2013, por unos 7mdd.

Joyas extranjeras que vendió el América

Además de Cáceres y Fidalgo, las transferencias de futbolistas extranjeros con alto valor, destacan las salidas del mediocampista argentino Guido Rodríguez, en el 2020 al Betis (cerca de 5mdd).

La del volante colombiano Mateus Uribe, con el Porto en el 2019. En ese mismo año, el americanismo lloró la partida de Agustín Marchesín; el portero argentino llegó al Porto, por una cifra de 8.5 mdd.

Figuró también el chileno Jean Beausejour. Después de un año y medio con el América, el volante fue vendido al Birmingham City inglés; su fichaje orbitó entre los 4.5mdd y 5mdd.