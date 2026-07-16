América: Fichajes, bajas y rumores de las Águilas para el Apertura 2026

Las Águilas del América afrontan un nuevo torneo bajo una restructuración que alcanzó puestos directivos, luego de la irrupción de General Atlantic en Grupo Ollamani con la compra de acciones.

Aunque Emilio Azcárraga se mantiene a la cabeza como socio mayoritario, el América entra en una nueva fase de operación de la mano con la entidad que también administra a los Patriots de la NFL.

Pero el cambio que impactó en el sentir del americanismo fue la salida de André Jardine. El brasileño justificó un desgaste y una presión distinta al de torneos anteriores, por lo que decidió dar un paso al costado.

Sin embargo, el sucesor prácticamente ya estaba amarrado en las horas posteriores a la renuncia de Jardine. Guillermo Almada aceptó el desafío del América y regresarlo al protagonismo.

Mercado de fichajes de América para el Apertura 2026

Con el arribo de Guillermo Almada como entrenador del América, ¿qué fichajes bomba prepararía la institución?

Es un cuestionamiento todavía en el aire, aunque los primeros movimientos en Coapa fueron bajas de jugadores que cumplieron su ciclo, como el caso del defensa central Néstor Araujo y del mediocampista Jonathan dos Santos.

Además, en la nueva era de Almada, se confirmó que dos de los refuerzos de la era André Jardine quedaban fuera de planes en el Apertura 2026: los brasileños Rodrigo Dourado y Vinícius Lima.

América: Rumores de fichajes para el Apertura 2026

Son pocos los nombres que han sonado para reforzar al América. Previo y durante el Mundial 2026, el nombre de Luis Chávez hizo eco en Coapa como uno de los principales rumores.

Tomaron fuerza también las posibilidades de ver a Borja Iglesias y Nelson Deossa como jugadores americanistas; sin embargo, el primero está enfocado en la Copa del Mundo, una vez que España consiguió su lugar en la final contra Argentina. Mientras que el mediocampista colombiano ya tiene acuerdo para salir del Betis rumbo al Vasco de Gama.

En su momento James Rodríguez causó humo. Pero el entorno del club ha compartido que es un jugador que no está en el radar ni fue ofrecido por su equipo de representación.

En la más reciente charla de Santiago Baños, presidente deportivo del América, destacó a los medios de comunicación que las Águilas se lanzarán por cuatro fichajes: un par que tuvieron acción en el Mundial 2026.

Fichajes

ALTAS. No hay contrataciones hasta el momento. Por terminar préstamo con otro equipo, regresaron Emilio Lara (defensa) y Esteban Lozano (delantero).

BAJAS. Néstor Araujo (defensa), Jonathan dos Santos (mediocampista), Rodrigo Dourado (mediocampista), Vinícius Lima (mediocampista/terminó préstamo), Cristian Calderón (terminó préstamo con Necaxa y fue vendido a Pumas) y Ralph Orquín (busca la rescisión de contrato para jugar en Europa); André Jardine.

RUMORES FICHAJES. Borja Iglesias y Luis Chávez.

RUMORES BAJAS. Brian Rodríguez perfila a salir del plantel por el constante interés desde el extranjero. El uruguayo viene de jugar el Mundial 2026.