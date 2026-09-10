Árbitro Salvador Pérez causa polémica en Pumas vs León; amonestó a jugador tras darle permiso de entrar

El árbitro Salvador Pérez causó confusión en el partido de Pumas vs. León cuando amonestó a Ángel Azuaje por ingreso incorrecto a la cancha, después de que le había dado permiso al propio jugador de entrar.

Fue poco solidario el árbitro, quien tuvo un acto polémico al minuto 21 del juego, en el cambio forzoso de Pumas por lesión del Chicote Cristian Calderón.

Al abandonar este jugador el campo por lesión, lo hizo desde la banda de meta y dejó el cambio en vilo para la entrada de Ángel Azuaje.

¿Qué pasó entre Salvador Pérez y Ángel Azuaje?

El jugador se metió al campo después de recibir la señal del silbante con la palma izquierda, quien al moverla aparentemente le dio la orden de entrar.

El árbitro claramente dio acceso al jugador de Pumas, pero después se echó para atrás. captura de pantalla

Azuaje, encarrerado a medio campo, de pronto fue detenido. Al mismo tiempo, jugadores del León le decían que debía volver a salir del campo.

El árbitro Salvador Pérez fue por él y lo conminó a abandonar el terreno de juego. Para ese momento, ya estaba la confusión a tope en el campo de Ciudad Universitaria. El cuarto árbitro sostenía la pizarra electrónica para dar la noticia al público del jugador que salía y el que entraba cuando Azuaje fue informado por Pérez de que estaba amonestado.

Esteban Solari reclama al árbitro por la amonestación

La incredulidad apareció en todos, principalmente en Uriel Antuna, el más cercano al árbitro Pérez, e hizo saltar con un resorte al técnico de Pumas y sus auxiliares.

Incredulidad en los Pumas tras la decisión del árbitro. captura de pantalla

Esteban Solari reclamó al silbante que él mismo había hecho la seña de acceso al jugador, por lo que no entendía que de pronto cambiara de parecer y, sobre todo, afectara al equipo con una amonestación. Es decir, Pumas ya se había perjudicado por la lesión del Chicote Calderón y, para colmo, en la misma acción, durante el cambio, el árbitro amonestó al jugador que acababa de ingresar sin siquiera haber tocado el balón.