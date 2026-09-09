Salió del América para terminar como fichaje del Cruz Azul 

Aunque no logró el inmediato salto a Europa, sí pudo acomodarse en otro grande del futbol mexicano. El examericanista Ralph Orquín se convertirá en jugador del Cruz Azul.

A reserva del anuncio oficial de La Máquina, el defensor mexicano de 23 años y el Cruz Azul llegaron a un acuerdo durante las últimas horas del mercado de fichajes.

Su arribo a La Noria será en calidad de agente libre, por lo que América no recibirá más que un porcentaje por derechos de formación.

De esta manera, el Cruz Azu, bajo el mando de Joel Huiqui, competencia interna a Omar Campos en la lateral izquierda.

¿Por qué se fue del América?

El defensa Ralph Orquín dio cerrojo a su estadía con el América por el sueño de jugar en Europa. Desde los últimos meses de dirección técnica de André Jardine, Orquín y su representante se negaron a firmar una renovación.

El entorno de Ralph Orquín le prometió colocarlo en España, pero la condición era marcharse como agente libre, para ampliar las ofertas. En América intentaron convencer al futbolista surgido de sus fuerzas básicas en su permanencia.

El nacido en Texas, Estados Unidos, comenzó su aventura en Coapa desde la categoría Sub-15. Sin embargo, su debut en Primera División ocurrió durante su préstamo con el FC Juárez, el 2 de marzo de 2024 ante los Tuzos del Pachuca.