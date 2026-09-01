¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira a Mónaco? Los problemas de Balogun con el Everton 

Todo estaba escrito y encaminado para que Erik Lira viviera su sueño de jugar en Europa con el AS Mónaco. Sin embargo, el equipo francés no concretó la venta de Folarin Balogun al Everton debido a que el estadounidense no pasó las pruebas médicas.

De acuerdo con la información publicada por el periodista de RMC Sport Fabrice Hawkins, el delantero de los Estados Unidos falló al presentar sus exámenes médicos con los Toffees y es por ello que el acuerdo que tenían los franceses con los ingleses, fracasó.

Erik Lira seguirá ligado con Cruz Azul Mexsport

Por este motivo y debido a que el Everton no pudo concretar una salida de su actual plantilla, la llegada de Erik Lira a Francia se terminó por caer.

El mismo reporte señala que el Everton buscará fichar a un jugador del Liverpool para reforzar su plantilla tras el fallido intento por Balogun.

Lira y Cruz Azul ya tenían todo acordado con el Mónaco por su transferencia. Inclusive el mexicano ya había pasado el reconocimiento médico del club y solamente restaba la salida de un jugador para completar el acuerdo.

Ahora Erik permanecerá en Cruz Azul, a falta de que La Máquina y sus representantes le encuentren club en las siguientes horas o días, cuando el mercado de transferencias se cierre en todas las ligas europeas.

Folarin Balogun y el polémico caso durante el Mundial 2026

En la fase de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, Folarin Balogun fue expulsado por una falta sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic durante la victoria 2-0 de Estados Unidos.

La sanción automática de un partido lo dejaba fuera del cruce de Octavos de Final ante Bélgica. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino personalmente y llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la expulsión, argumentando que se trataba de una “gran injusticia”.

Días después, el comité disciplinario de la FIFA decidió suspender la sanción por un período de prueba de un año, permitiendo que Balogun estuviera disponible para enfrentar a Bélgica.

La medida, sin precedentes en décadas en un Mundial, generó una fuerte controversia internacional, críticas de rivales y debate sobre la independencia del organismo rector del futbol. Aunque el jugador pudo disputar el partido, Estados Unidos terminó eliminado por 4-1.