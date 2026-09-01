Se cae fichaje de Erik Lira con el Mónaco; Cruz Azul se queda sin venderlo a Europa

El sueño europeo de Erik Lira tendrá que esperar. Cuando todo parecía encaminado para que el mediocampista de Cruz Azul se convirtiera en nuevo jugador del Mónaco, la operación se cayó debido a que el conjunto francés no logró liberar una plaza de extracomunitario para poder inscribir al futbolista mexicano. Este martes 1 de septiembre es el cierre de fichajes en Europa.

Lira ya tenía un acuerdo económico entre las partes y había avanzado en prácticamente todos los detalles necesarios para concretar su llegada al futbol europeo. Incluso, el jugador ya había realizado los exámenes correspondientes como parte de darle adelanto al proceso previo a la firma de su contrato, se mandaron al club francés y fueron aceptados.

Erik Lira seguirá ligado con Cruz Azul Mexsport

Sin embargo, la situación cambió en las últimas horas del mercado. El Mónaco necesitaba hacer espacio dentro de su plantilla para registrar a Erik Lira, pero no consiguió concretar la salida de Folarin Balogun que le permitiera liberar la plaza necesaria.

Una negociación que parecía estar prácticamente cerrada terminó por venirse abajo. El mediocampista mexicano estaba listo para dar el salto a Europa después de consolidarse como una de las piezas importantes de Cruz Azul y de despertar el interés del equipo del Principado.

“Supe que el Mónaco ya había liberado la plaza”, dijo ayer Víctor Velázquez, presidente de la Cooperativa de Cruz Azul.

El Mónaco no logró concretar la salida de Folarin Balogun que le permitiera liberar la plaza necesaria Mexsport

La operación representaba también una venta importante para La Máquina, que había llegado a un acuerdo con el club francés por el traspaso del futbolista. La transferencia era de 8 millones de euros más 3 millones en bonos y variables; Cruz Azul mantendría el 20% de su carta.

Lira tendrá que regresar su atención al conjunto cementero y esperar una nueva oportunidad para cumplir el objetivo de jugar en el futbol europeo.

El desenlace resulta especialmente doloroso para el jugador, pues estuvo muy cerca de convertirse en uno de los mexicanos que darían el salto a una de las principales ligas del continente. Pero la falta de una plaza disponible terminó por cerrar la puerta.

Por ahora, Erik Lira seguirá ligado a Cruz Azul, mientras su futuro vuelve a quedar abierto y el sueño de jugar en Europa tendrá que esperar.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDIÓ ERIK LIRA CON CRUZ AZUL: