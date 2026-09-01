El ciclista francés Bastien Tronchon gana la etapa 10 de la Vuelta a España

Bastien Tronchon consiguió este 1 de septiembre su primera victoria en la Vuelta a España al imponerse en la décima etapa, tras una jornada de 184,5 km entre Alcaraz y Elche de la Sierra. El francés logró completar en primer lugar el recorrido, mientras Enric Mais mantiene el liderato de la clasificación general, seguido de Primož Roglič y Felix Gall.

La ronda española inició en Alcaraz para su segunda semana de competencia en una etapa que atravesó la provincia de Albacete y que contó con cerca de 3 000 metros de desnivel acumulado.

Los puertos de tercera categoría corresponden a ascensos de menor dificultad dentro de la clasificación de montaña. Peralejo, Ayna y Socovos son los ascensos que representaron esta décima serie y algunas de las principales dificultades de la jornada antes de llegar a Elche de la Sierra.

¿Quién es Bastien Tronchon?

Bastien Tronchon es un ciclista francés de 22 años, que comenzó a destacar en el ciclismo profesional con el equipo AG2R Citroën. En 2022 consiguió su primera victoria profesional al imponerse en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos.

Desde entonces, el francés ha continuado su desarrollo en el ciclismo de ruta y actualmente forma parte del Groupama-FDJ United, equipo con el que consiguió su primera victoria en La Vuelta a España.

Lo que viene para la etapa 11

La Vuelta a España continuará este miércoles 2 de septiembre con la undécima etapa, que tendrá un recorrido de 156.1 km entre Cartagena y Lorca, en la Región de Murcia.

La jornada está considerada llana y no contará con grandes ascensiones ni puertos de especial dificultad; sin embargo, el Morron de Totana, ubicado a unos 30 km de la meta, podría representar una oportunidad de intentar romper el ritmo del pelotón.

El recorrido entre las dos localidades más importantes de la Región de Murcia podría favorecer una llegada rápida, aunque también existe la posibilidad de conseguir ventaja para los kilómetros finales.