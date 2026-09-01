Raúl Jiménez intentó un gol de más de 30 metros

Raúl Jiménez intentó un golecito de más de 30 metros, pero en eso se quedó. No hubo duelo entre mexicanos y el Wolverhampton perdió 4-2 con el West Ham United en actividad de la jornada 4 de la EFL Championship, partido que se disputó en el London Stadium.

El delantero mexicano inició de titular y salió de cambio en el segundo tiempo, mientras que su compatriota Edson Álvarez no tuvo actividad.

Divine Mukasa abrió el marcador para el cuadro local al 33’ y JArrod Bowen anotó el 2-0 de penal al 42. Por el Wolverhampton, Marshall Munetsi acortó distancias 2-1 al 44’.

Para el segundo lapso, Mukasa marcó su doblete para el 3-1 y dos minutos después, Raúl Jiménez remató de pierna derecha desde más de 30 metros, aunque el balón se fue por lo alto del arco en un contragolpe.

El West Ham hizo el 4-1 al 64’, cuando Konstantinos Mavropanos remató un centro al área tras un saque de esquina. El mismo jugador de “Los Hammers” sentenció el partido tras marcar un autogol al 69’.

Raúl Jiménez dejó la cancha al minuto 65 por el mediocampista Jordan James.

El Wolverhampton encajó su primera derrota de la temporada y se estancó en 7 unidades, mientras el West Ham llegó a cinco puntos.