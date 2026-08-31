¡Erik Lira sonríe! Everton y Mónaco tendrían acuerdo por Balogun 

Hay buenas noticias para el futbol mexicano, ya que el Everton y el AS Mónaco ya tendrían un acuerdo para la transferencia del delantero estadounidense Folarin Balogun.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el delantero de 25 años se convertirá en el nuevo refuerzo ofensivo de los Toffees en las últimas horas del mercado de fichajes, en una operación que permite al club inglés reforzar su ataque ante la inminente salida de Beto.

Balogun, formado en la cantera del Arsenal y convertido en una figura destacada en la Ligue 1 tras su paso por el Reims y su consolidación en el Mónaco, regresa así a la Premier League.

Balogun en un partido con Estados Unidos REUTERS

Las negociaciones, impulsadas por la necesidad del Everton de sumar un goleador de peso y por la disposición del Mónaco a negociar en el tramo final de la ventana, culminan un proceso que lleva semanas gestándose.

Camino libre para Erik Lira y su fichaje por el Mónaco

La salida de Folarin Balogun tiene un efecto directo e inmediato en el proyecto del AS Mónaco: libera una plaza de jugador extracomunitario, requisito indispensable para formalizar la llegada del mediocampista mexicano Erik Lira.

El volante de Cruz Azul ya tenía un acuerdo completado con el club del Principado, pero su fichaje estaba condicionado precisamente a que se generara ese espacio en la plantilla.

El mexicano que brilló en el Mundial 2026, había dejado claro en varias ocasiones que su gran objetivo era dar el salto a Europa.

Tras semanas de contactos y un entendimiento económico cerrado entre Cruz Azul y el Mónaco, solo faltaba la salida de Balogun para completar el pase de Erik.

Ahora, con el estadounidense camino del Everton, el mediocampista cementero podrá concretar su sueño. El Mónaco incorpora así a un futbolista de carácter, trabajo y proyección que llega con el aval de su rendimiento en la Liga MX y en la selección, listo para competir en la Ligue 1 y escribir un nuevo capítulo en su carrera lejos de México.