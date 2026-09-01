Lamine Camara se va al Chelsea: ¿Es la clave para que Erik Lira llegue a Monaco?

En el cierre del mercado de transferencias, los movimientos no paran y aunque Balogun no terminó por irse del AS Monaco, hay otro jugador que está a detalles de marcharse del club. ¿Esto podría beneficiar a Erik Lira?

Según el periodista Fabrizio Romano, el Chelsea y el Monaco han alcanzado un acuerdo de principio por el mediocampista senegalés Lamine Camara.

El fichaje de Erik Lira con el Mónaco no se dio Mexsport

El traspaso se cifra en 55 millones de euros y el jugador ya tiene autorización para viajar a Londres y someterse al reconocimiento médico. Las partes trabajan ahora a contrarreloj para completar los trámites formales y firmar el contrato a tiempo, con un vínculo hasta junio de 2032 más una opción de ampliación.

El mediocampista se mostró dispuesto a dar el salto a la Premier League y el club londinense espera cerrar la operación en las últimas horas del mercado inglés.

¿Con esta salida el Monaco ya podría fichar a Erik Lira?

Para incorporar al mexicano Erik Lira, el AS Monaco necesitaba liberar una plaza de extracomunitario en su plantilla.

Aunque Camara abandona el club, el senegalés no ocupaba una de esas plazas gracias al Acuerdo de Cotonú, tratado entre la Unión Europea y países de África, Caribe y Pacífico que permite a jugadores de naciones firmantes (como Senegal) ser tratados como comunitarios a efectos de cupos. Por tanto, su marcha no genera el hueco requerido.

Además, el mercado de pases en Francia ya cerró este martes 1 de septiembre a las 11:59 horas, tiempo de CDMX, por lo que los equipos de Ligue 1 ya no pueden registrar a ningún nuevo jugador.

A pesar de que Erik Lira tenía todo acordado y mucha ilusión de ir a Francia, la salida de jugadores del Monaco fue el principal problema del mexicano.