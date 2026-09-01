El favorito evita la despedida: Flavio Cobolli remonta y escapa de una pronta eliminación en US Open

El italiano Flavio Cobolli escapó de una rápida eliminación en el US Open después de sobreponerse a perder los primeros dos sets para terminar con una apurada victoria sobre el argentino Francisco Comesaña. El subcampeón de Roland Garros impuso sus condiciones con parciales de 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en un larguísimo y dramático partido de cuatro horas y 14 minutos de duración.

Cobolli, actual número seis del ranking mundial de la ATP, resolvió un maratónico debut en el Grand Slam de Nueva York frente al marplatense (119 de la clasificación) sobre la pista Louis Armstrong. Dicho escenario tuvo que ser resguardado bajo techo debido a las severas tormentas pluviales que demoraron casi cuatro horas la actividad regular en las canchas descubiertas de Flushing Meadows.

El brillante arranque de Comesaña presagiaba un nuevo impacto del tenis argentino en territorio norteamericano, apenas dos días después de que Mariano Navone eliminara sorpresivamente al serbio Novak Djokovic. Sin embargo, el florentino de 24 años exhibió un temperamento formidable para firmar la primera remontada de dos sets de su carrera profesional, impulsado por la efectividad de su primer servicio y la precisión de sus tiros agresivos desde el fondo de la pista dura.

Reacción en el quinto set y boleto a la siguiente ronda

A pesar de que el sudamericano comenzó el quinto episodio con energía al lograr un quiebre tempranero para adelantarse 2-0, Cobolli reaccionó de inmediato recuperando la desventaja. Al servir para el partido, salvó dos bolas de quiebre críticas y selló la victoria antes de dejarse caer de rodillas.

Ha sido una remontada increíble. Tras los dos primeros sets fui al vestuario y me cambié absolutamente todo porque sentía que no tenía suerte; por lo visto, dio resultado”.

​Flavio Cobolli / Tenista italiano

El también semifinalista del Masters 1000 de Cincinnati evitó repetir el tropiezo que sufrió a principios de año en su debut en el Abierto de Australia. En la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada, Cobolli cruzará caminos ante el estadounidense Nishesh Basavareddy.