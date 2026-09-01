Johan Vásquez tendrá nuevo compañero en el Genoa: llega el hijo de Robinho

Johan Vásquez tendrá un nuevo compañero en el Genoa de la Serie A, luego de que el conjunto italiano cerrara el fichaje de Robinho Jr., hijo del exfutbolista brasileño Robinho, durante el último día del mercado de transferencias en Italia.

El Genoa alcanzó un acuerdo con el Santos FC para incorporar al atacante brasileño de 18 años en calidad de préstamo por la temporada 2026-27, con una opción de compra de 8 millones de euros al finalizar la campaña.

La llegada de Robinho Jr. representa una apuesta a futuro para el conjunto italiano, que buscará desarrollar el potencial del joven futbolista y ayudarlo a consolidarse en el futbol europeo.

Robinho Jr. da el salto a Europa

El atacante se desempeña como extremo derecho y se formó en las categorías inferiores del Santos, club con el que debutó con el primer equipo durante la temporada pasada.

Con apenas 18 años, Robinho Jr. disputó 15 partidos y registró una asistencia en su primera experiencia con el primer equipo del conjunto brasileño.

Ahora, el futbolista afrontará uno de los mayores retos de su carrera al cruzar el Atlántico para jugar en la Serie A de Italia, donde buscará demostrar que puede desarrollar el talento que heredó de su padre, quien tuvo una destacada trayectoria internacional y militó, entre otros clubes, en el Real Madrid.

Genoa busca alejarse de la zona de descenso

Con la incorporación de Robinho Jr., el Genoa cerró su plantilla para la temporada 2026-27. El club italiano espera que sus nuevos refuerzos le permitan mejorar su rendimiento y alejarse de los puestos comprometidos de la clasificación.

El inicio de temporada, sin embargo, no ha sido el esperado. El Genoa perdió sus dos primeros partidos de la Serie A y actualmente ocupa el lugar 16 de la tabla, apenas un puesto por encima de la zona de descenso.

En este escenario, Robinho Jr. llega como una apuesta de futuro, mientras que Johan Vásquez tendrá un nuevo compañero brasileño en el Genoa para afrontar el resto de la temporada en el futbol italiano.