Por este increíble motivo, Yasin Ayari no celebró el gol de Suecia vs Túnez 

En el Estadio Monterrey, las selecciones de Suecia y Túnez abrieron el Grupo F del Mundial 2026 con un duelo cargado de emociones y matices personales.

Los suecos, dirigidos por Graham Potter, saltaron al campo con la intención de imponer su ritmo ante un rival africano ordenado y peligroso.

Yasin Ayari anotó el primer gol de Suecia en el Mundial 2026 REUTERS

Tras una buena jugada colectiva por el medio, el joven mediocampista Yasin Ayari abrió el marcador para Suecia, enviando un potente remate que puso el 1-0 en el marcador.

Yasin Ayari no celebró el gol de Suecia por su papá

El festejo del gol de Yasin Ayari fue notablemente austero, solamente se arrodilló brevemente en señal de agradecimiento y evitó los abrazos efusivos o corridas hacia la tribuna, optando por una reacción mesurada.

Esta contención tiene una explicación familiar profunda: su padre es de origen tunecino, por ello, el jugador de 22 años decidió no celebrar el tanto sueco por respeto al país de origen de su papá.

Ayari priorizó el silencio y la contención como forma de honrar a su familia, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como provocación hacia el lado tunecino del estadio o en la televisión que seguían sus parientes.

Nacido en Suecia y fiel a los Blågult

Pese a sus fuertes lazos con Túnez a través de su familia paterna y también ascendencia marroquí por parte de su madre, Yasin Ayari nació el 6 de octubre de 2003 en Solna, Suecia, y desde pequeño se formó en el futbol local, principalmente en las divisiones inferiores del AIK.

Jugadores de Suecia celebrando el gol de Yasin Ayari REUTERS

Eligió representar a Suecia en todas las categorías juveniles y luego en la absoluta, rechazando posibles acercamientos de la Federación Tunecina. Su decisión fue clara: devolverle al país que lo vio nacer y lo formó como futbolista.

A sus 22 años, ese compromiso se materializó de la mejor manera posible: anotando el primer gol sueco en un Mundial.