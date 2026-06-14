Miles de aficionados colapsan los accesos al Estadio Monterrey previo al Suecia vs Túnez

La fiesta mundialista tuvo un arranque complicado en Monterrey. A menos de 90 minutos del inicio del partido entre Suecia y Túnez, miles de aficionados quedaron atrapados en los accesos del Estadio Monterrey, generando largas filas, incertidumbre y momentos de tensión entre quienes buscaban llegar a tiempo a sus localidades.

El problema comenzó en el primer filtro de revisión instalado en los alrededores del inmueble. Conforme avanzó la tarde y aumentó la llegada de aficionados, la cantidad de personas acumuladas comenzó a crecer de manera considerable. La situación alcanzó tal nivel que personal encargado del operativo decidió dejar de revisar boletos en ese primer punto de control para intentar agilizar el flujo de ingreso.

Sin embargo, la medida no resolvió el problema. Para entonces ya eran miles de personas las que permanecían detenidas en los alrededores del estadio, avanzando lentamente mientras observaban cómo el tiempo rumbo al silbatazo inicial seguía corriendo.

La preocupación también aumentó por las condiciones climáticas. Sobre el cielo de la zona comenzaron a aparecer densas nubes que hacían pensar que una lluvia podía presentarse en cualquier momento. Para muchos aficionados, el temor ya no era solamente perderse el arranque del encuentro, sino además tener que soportar las largas esperas bajo una posible tormenta.

Conforme el primer filtro fue liberándose, el caos simplemente se trasladó a los siguientes puntos de revisión. Ahí, elementos de seguridad optaron por modificar la dinámica de acceso y dividieron las enormes filas en grupos más pequeños, buscando evitar conglomeraciones masivas y facilitar el trabajo de inspección.

Las enormes filas que rodeaban el Estadio Monterrey fueron fragmentadas en grupos más pequeños mientras miles de aficionados esperaban ingresar al inmueble. Emmanuel Campa

A pesar de la evidente desesperación por ingresar al inmueble, el ambiente entre los asistentes se mantuvo en calma. Aficionados suecos, seguidores tunecinos y miles de regiomontanos convivieron durante la espera sin que se registraran enfrentamientos o incidentes mayores.

Lo que sí podía percibirse era una creciente ansiedad colectiva. Cada minuto que pasaba acercaba el inicio del encuentro y aumentaba la posibilidad de que muchos aficionados no alcanzaran a ocupar sus asientos para el arranque del partido.

La escena contrastó con la imagen festiva que predominó durante las horas previas al encuentro. Lo que comenzó como una celebración multicultural, con camisetas amarillas de Suecia, banderas de Túnez y aficionados locales disfrutando del ambiente mundialista, terminó convirtiéndose en una auténtica prueba de paciencia para miles de personas.

El encuentro entre Suecia y Túnez representa el primer partido de la Copa del Mundo 2026 en Monterrey, una de las ciudades sede del torneo. Sin embargo, antes de que rodara el balón, la atención estuvo puesta fuera de la cancha, donde los accesos al Estadio Monterrey enfrentaron su primera gran prueba logística ante una multitud ansiosa por formar parte de la fiesta mundialista.