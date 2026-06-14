Histórico: Yasin Ayari marca el primer gol en el Estadio Monterrey en Mundiales

El Estadio Monterrey se inauguró como sede mundialista la noche del domingo 14 de junio con el partido entre Suecia y Túnez. El representativo europeo, bajo la dirección técnica de Graham Potter, consiguió un inicio idóneo en el torneo al abrir el marcador convirtiéndose en la primera selección que logra una anotación en una Copa del Mundo de la FIFA en este escenario.

La jugada del gol se originó a partir de un desplazamiento en largo que buscaba habilitar al atacante Alexander Isak. Ante la proyección, el guardameta tunecino Aymen Dahmane salió de su área para despejar el esférico; sin embargo, el rebote favoreció a Viktor Gyökeres, quien sacó un disparo que el defensor Montassar Talbi logró salvar sobre la línea de meta.

El balón quedó a la deriva en la zona de peligro y el centrocampista Yasin Ayari aprovechó la colocación para sacar un potente disparo y concretar el 1-0 provisional. El jugador, quien tiene ascendencia tunecina, decidió no festejar la anotación.

El Estadio Monterrey recibe su primer partido mundialista en su historia. REUTERS

Breve historia del Estadio Monterrey; la casa de los rayados

El Estadio Monterrey, la casa de los Rayados de la Liga MX, es uno de los inmuebles más modernos dentro de México. Comenzó formalmente tras la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de las autoridades locales y la directiva de la empresa FEMSA.

El diseño arquitectónico estuvo a cargo de la firma internacional Populous, la cual proyectó una estructura metálica exterior inspirada en las formas de las montañas de la región, destacando la vista hacia el Cerro de la Silla, una imagen que ha cautivado al público internacional quienes han pensado que se trata de IA, hasta que descubren que no es así.

La edificación del complejo tuvo su inauguración formal en agosto de 2015, en un partido amistoso donde los Rayados derrotaron al Benfica de Portugal por marcador de 3-0.