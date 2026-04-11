¡Por fin! Berterame se estrena con Inter Miami tras sequía de 9 partidos

Luego de 9 partidos oficiales vistiendo la playera de Inter Miami, Germán Berterame anotó su primer gol con Las Garzas, mismo que representó el 2-1 parcial frente a NY Red Bull en la MLS; Lionel Messi celebró con el delantero de la Selección Mexicana.

Tras ir cayendo 0-1 en el NU Stadium frente a Red Bull, Inter Miami inclinó la balanza a su favor y en el tiempo agregado del primer tiempo, Matteo Silvetti apareció en los linderos del área para igualar el compromiso y marcharse al vestidor con una presión menor.

Con Germán Berterame como titular, Inter Miami mantuvo la iniciativa en el segundo tiempo, por lo que en un acarreo de Rodrigo de Paul que terminó en los pies de Lionel Messi, el atacante del Tri terminó aprovechando un desvío defensivo para que a la altura del manchón penal definiera de primera intención con la pierna derecha, anotando el 2-1 y el primero de forma oficial desde su arribo al Inter Miami.

Quedándose prácticamente en el mismo sitio desde donde realizó el remate, Lionel Messi abrazó y celebró con el delantero de la Selección Mexicana, mismo que se encuentra en el tramo final de su contienda por un boleto en la lista final para el Mundial 2026, compitiendo palmo a palmo ante Armando Hormiga González.

La tarde no logró ser redonda para Inter Miami, ya que sufrieron el empate por parte de Red Bull, sumando su segunda igualdad en el NU Stadium desde su inauguración gozada el fin de semana anterior.

El empate deja al Inter Miami relegado a la tercera posición de la Conferencia Este de la MLS, quedando por detrás de Nashville (1º) y Chicago Fire (2º) en este inicio de temporada en donde ya sufrieron una temprana eliminación de la Concachampions 2026 a manos del líder.

El siguiente partido para Inter Miami y Germán Berterame será el sábado 18 de abril cuando se enfrenten a Colorado, mientras que volverán al NU Stadium hasta el sábado 25 de abril, cuando reciban a New England Revolution.

BFG