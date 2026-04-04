Inter Miami rescata empate sobre la hora en el estreno de su estadio

Ante los 25,000 espectadores que tiene como capacidad el NU Stadium, Inter Miami y Lionel Messi rescataron el empate (2-2) frente a Austin FC, estrenando de manera amarga su inmueble; Germán Berterame se mantiene sin gol oficial desde su llegada a la MLS.

En un marco de festejo y celebración, Inter Miami se paró en el NU Stadium para la Jornada 6 de la MLS, misma en la que marchan entre los primeros sitios con el objetivo de revalidar el título obtenido la campaña pasada.

El NU Stadioum cuenta con capacidad para 25,000 aficionados. AFP

Las emociones no tardaron en llegar. Guilherme da Trindade se alzó por lo más alto del NU Stadium y, con tiempo y espacio, convirtió el 0-1 para silenciar completamente el recinto, mismo que minutos más tarde explotaría en júbilo.

Lionel Messi escribió su nombre en la historia al anotar el primer tanto de Inter Miami en el NU Stadium, entrando por sorpresa al área en el minuto 10 y rematando de cabeza, dejando completamente congelado a Brad Stuver e igualando 1-1.

Tras el medio tiempo ambos conjuntos modificaron y Austin salió fortalecido, por lo que Jayden Nelson convirtió el 1-2 en el 53’ y ponía contra la pared a los dirigidos por Javier Mascherano, quien le dio ingreso a Germán Berterame (60’) y Luis Suárez (75’) para los últimos minutos.

Inter Miami maniató a su rival y logró empatar tras un tiro de esquina cobrado desde la punta de la izquierda, donde Germán Berterame ganó a su defensor y remató de manera desviada, sin embargo, su intento al arco fue aprovechado por Luis Suárez, quien de primera intención reventó las redes rivales y anotó el 2-2 al 83’.

Pese a que Las Garzas se lanzaron al frente y contaron con nuevas oportunidades desde los pies de Rodrigo de Paul y Lionel Messi, el poste evitó que Inter Miami superara de nueva cuenta a su rival, terminando 2-2 el compromiso.

El siguiente partido de Inter Miami será nuevamente en el NU Stadium frente a New York Red Bull el sábado 11 de abril, mientras que Austin se medirá ese mismo día al LA Galaxy.

BFG