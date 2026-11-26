El encuentro de la Jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League entre el Beşiktaş JK de Turquía y el Hapoel Be'er Sheva de Israel, disputado en el Estadio de Batumi fue suspendido durante 30 minutos en el primer tiempo debido a enfrentamientos en las gradas entre seguidores turcos y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los reportes informativos difundidos tras el incidente, el partido —que se jugaba en sede neutral, en Georgia, tras el cambio anunciado por la UEFA el 30 de octubre— se detuvo con el marcador 0-0, cuando el árbitro Morten Krogh ordenó a los futbolistas y al cuerpo arbitral retirarse hacia los vestuarios mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

Los choques estallaron en la zona de aficionados del Beşiktaş luego de que seguidores turcos desplegaran y ondearan una bandera palestina hacia el sector de la afición visitante, lo que desencadenó la intervención policial en las gradas.

Elementos de seguridad emplearon gas pimienta durante los enfrentamientos con aficionados del Beşiktaş, y un seguidor tuvo que ser retirado en camilla por paramédicos.

Aunque el Beşiktaş figuraba como equipo local, el partido se trasladó de Estambul a Batumi, Georgia, con presencia de público, tras recomendaciones de seguridad relacionadas con el cruce entre clubes turcos e israelís.

Tras los incidentes, el club turco Trabzonspor emitió un pronunciamiento en solidaridad con el Beşiktaş y su afición por jugar en sede neutral. El viaje del conjunto de Estambul a Georgia también estuvo marcado por turbulencias climáticas que obligaron a desviar su vuelo a Rize antes de completar el trayecto por carretera.

Superada la interrupción en la primera mitad, el partido se reanudó y concluyó con victoria 2-1 del Beşiktaş sobre el Hapoel.