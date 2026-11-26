Armando ‘Hormiga’ González salió de cambio con el partido empatado 2-2 y cuatro minutos después Christian Pulisic puso en ventaja al Milán, que remontó para vencer 4-2 al Olympiacos en El Pireo. El equipo del delantero mexicano ganaba 2-0 al inicio del segundo tiempo y terminó por perder el invicto en la fase de liga de la Europa League.

El Olympiacos se volcó al ataque en busca del empate en los últimos minutos y dejó espacios atrás. En tiempo de compensación, el Milán aprovechó uno de esos espacios para salir al contragolpe y Diego Moreira, el dorsal 22 del conjunto italiano, marcó el cuarto tanto.

Así le fue a la Hormiga ante el Milán

Imanol Alguacil puso a González como único delantero centro en un 4-2-3-1, con Gelson Martins, Jota Silva y Marcus Pedersen por detrás. En el arranque, el mexicano intentó ganarle la espalda a la defensa en un pase filtrado de Pedersen, pero quedó en fuera de juego. En ese tramo, el propio Pedersen y Martins probaron a Mike Maignan, quien intervino para sostener el empate antes del primer gol griego.

González tuvo una actuación discreta en la definición y terminó sus 67 minutos sin gol. Los dos tantos del Olympiacos llegaron por otras vías. Un cabezazo de Lorenzo Pirola en el área chica acabó en autogol de Maignan al 31’ y Jota Silva aprovechó una mala salida de los italianos para marcar el 2-0 al 49’. El mexicano venía de anotar de cabeza en el 6-2 ante el Iraklis en la liga griega, donde había entrado de cambio. Frente al Milán recibió la titularidad y estuvo en la cancha durante los dos goles de su equipo y el empate italiano.

El Milán remontó en 15 minutos

Omari Hutchinson inició la reacción al 56’, cuando se quitó a tres rivales y descontó con un zurdazo. Alphadjo Cissé se anticipó a su marcador y batió a Stefan Ortega al 63’ para empatar. Cuatro minutos después, Alguacil mandó a Roman Yaremchuk en lugar de González. Con el mexicano ya en la banca, Hutchinson centró para que Pulisic rematara de volea al 71’ y pusiera por primera vez al Milán por delante.Olympiacos sigue en zona de octavos y el Milán toma oxígeno

Pese a la derrota, el Olympiacos conservó sus 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota, y siguió provisionalmente en zona de clasificación directa a octavos de final. Los primeros ocho avanzan por esa vía y al equipo de la Hormiga le quedan tres jornadas para sostenerse en ese grupo. Su próximo partido será el 10 de diciembre, de visita ante el Celje.

Para el Milán, la remontada fue un tanque de oxígeno. El equipo de Rúben Amorim llegó a Grecia en el puesto 28, fuera de la zona de clasificación, con apenas tres puntos y dos derrotas consecutivas en el torneo. Su segunda victoria lo llevó a seis puntos y lo metió provisionalmente en zona de repechaje, que abarca del noveno al 24. Los italianos ahora tendrán la oportunidad de afianzarse en ese grupo cuando reciban al Sunderland en San Siro.