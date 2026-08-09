El polémico gesto del Turco Mohamed contra la afición del LAFC (VIDEO)

Toluca ofreció un sólido desempeño en el BMO Stadium de Los Ángeles durante la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, sin embargo, el LAFC los derrotó con un gol de último minuto.

Los Diablos Rojos controlaron amplios tramos del encuentro, generaron ocasiones y neutralizaron en gran medida las amenazas del local, pero la falta de contundencia en el área rival les pasó factura.

El partido se definió en el minuto 91 con un zapatazo de Eddie Segura desde fuera del área que se coló pegado al poste y venció a Hugo González. Así, el 0-1 final dejó a Toluca con la sensación de haber merecido más, pero sin puntos en esta visita.

Toluca perdió ante LAFC en los minutos finales Reuters

Mohamed tiene peculiar gesto contra la afición del LAFC

Tras el silbatazo final, un sector de la afición del LAFC se acercó a provocarlo y a festejar la victoria de último minuto.

Antonio Mohamed no se quedó callado. Mientras se dirigía al túnel, el técnico argentino respondió con un polémico gesto que rápidamente se viralizó.

Con la mano izquierda formó un tres y con la derecha un cuatro, en clara alusión al 4-0 con el que Toluca había goleado a ese mismo LAFC meses atrás en la semifinal de la Concacaf Champions Cup.

Aquel resultado en el Nemesio Díez (tras haber perdido 2-1 en la ida) había eliminado a los angelinos y clasificado a los Diablos Rojos a la final, que luego conquistaron.

El mensaje del Turco fue directo: les recordó quién había ganado el duelo de eliminación directa más reciente entre ambos.

La señal, captada en video, generó de inmediato debate en redes y confirmó una vez más el carácter combativo del entrenador argentino, que no suele dejar pasar las provocaciones sin respuesta.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca?

Los Diablos Rojos cierran su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup el miércoles 12 de agosto ante el FC Dallas, en el Estadio Nemesio Díez. Será el partido decisivo para definir sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.