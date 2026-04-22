Chivas empata con Necaxa y ahora tendrá que asegurar el liderato en la última fecha

El tren del liderato lo tiene aún Chivas, pero en la última jornada corre peligro si los Pumas le complican la vida.

En uno soso partido, el Guadalajara, que llenó el estadio Victoria en Aguascalientes, no pudo ante el Necaxa que de pasó, perdió la última oportunidad de clasificarse a la liguilla en el primer torneo de Martín Varini al frente.

Fue más la fiesta en el estadio por ver a las Chivas, líderes del torneo, que lo que realmente sucedió en el terreno de juego. La buena campaña de las Chivas no se empaña a pesar de ello, consiguió llegar a 35 puntos, algo que le hizo superar la marca de 34 de cuatro torneos (1997, 1998, 2004 y Clausura 2023). Sin embargo, en la última fecha tendrá que mantener la ventaja de dos puntos sobre Pumas que jugará en Pachuca mientras el Rebaño recibe a un motivado Tijuana.

CHIVAS PUDO GANAR, PERO EL POSTE SE INTERPUSO

En la ronda final del partido, a escasos minutos del pitazo, Gael Sandoval puso un tiro al poste que electrificó el ánimo de los asistentes y por si fuera poco, en una jugada realmpagueante, Sergio aguayo se montó frente a Unsaín y disparó al arco, pero el guardameta contuvo y en el contrarremate, con la portería abierta, Hugo Camberos voló el disparo.

Cristian Calderon en el suelo como su equipo, el Necaxa. Mexsport

Del Necaxa nada. Un equipo otra vez en formación que no anima ni compite en el futbol mexicano y que mientras siga la abolición del descenso, no tendrá incomodidades por navegar en la mediocridad. Los primeros seis meses de Varini no han sido lo que se esperaba, aunque entienden que es un proceso de creación que lleva su tiempo.

En Chivas, con la ventaja numérica y la clasificación ganada, Gabriel Milito puso a Óscar Whaley por primera vez en el futbol mexicano. Aunque nacido en España, el portero tiene pasaporte mexicano obviamente para jugar en las Chivas y fue inicialista en el equipo para dar descanso al arquero Raúl Rangel, llamado a ser el portero de México en el Mundial si no se le atraviesa una contrariedad.

Oscar Whalley por fín pudo debutar en la Liga MX Mexsport

A tres años de haber llegado a las Chivas, sólo había jugado en amistosos, Leagues Cup y Copa de Concacaf, pero jamás en la Liga MX.