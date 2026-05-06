Las fechas clave para las selecciones rumbo al Mundial 2026
Las selecciones nacionales que participarán en el Mundial 2026 deberán de tener en cuenta las siguientes fechas
Las selecciones nacionales que participen en el Mundial 2026, deberán de tomar en cuenta las siguientes fechas clave, en la que se contemplan las listas preliminares y la final, así como la liberación de los futbolistas para que se reúnan con sus combinados.
- 13 de mayo de 2026: Fecha límite para que las selecciones presenten su lista preliminar, en la que incluirían 35 a 55 futbolistas.
- 25 de mayo de 2026: Fecha en la que los equipos están obligados a liberar a los futbolistas para que se unan a sus selecciones.
- 1 de junio de 2026: Fecha límite para presentar la lista final de las selecciones.
En la Selección Mexicana ya se conoce la fecha en la que Javier ‘El Vasco’ Aguirre dará a conocer la lista final de convocados para el Mundial 2026.
Este 6 de mayo, tras la polémica del Toluca y Chivas, además de la amenaza de la Selección Mexicana, los futbolistas convocados de la Liga MX, deberán de concentrar en el Centro de Alto Rendimiento.
PARTIDOS QUE LE QUEDAN A MÉXICO PREVIO AL MUNDIAL 2026:
- 22 de mayo: México vs Ghana – Estadio Cuauhtémoc.
- 30 de mayo: México vs. Australia – Rose Bowl de EU.
- 4 de junio: México vs. Serbia – Estadio Nemesio Diez.