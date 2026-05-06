Zapopan será sede de la Copa México de Clavados 2026: Fechas y detalles del evento

Zapopan volverá a colocarse en el centro de los deportes acuáticos internacionales al ser confirmada como sede de la Copa México de Clavados 2026, evento reconocido por World Aquatics y que se llevará a cabo del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano de Jalisco.

El anuncio fue realizado este miércoles por la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, marcando el regreso de la sede jalisciense al calendario internacional tras el éxito de la competencia organizada en 2025.

El presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, Fernando Platas Álvarez, calificó la designación como “un gran día para las aspiraciones de México como sede de eventos acuáticos y para los competidores de todo el mundo, especialmente de América”.

La realización de esta competencia refuerza la posición de México como uno de los países con mayor tradición en clavados y como un destino estratégico para albergar eventos internacionales de alto nivel.

Zapopan mantiene una estrecha relación con los clavados de alto rendimiento, ya que ha sido sede de entrenamiento y preparación de destacados atletas mexicanos como Gabriela Agúndez, Germán Sánchez y Alejandra Orozco.

Durante la Copa Mundial de Clavados 2025, el mexicano Randal Willars Valdez consiguió una histórica victoria en la prueba de plataforma de 10 metros, mientras que Osmar Olvera Ibarra brilló en varias competencias antes de coronarse campeón mundial en trampolín de 3 metros en Singapur.

El presidente del Comité Técnico de Clavados de World Aquatics, Bashar Al-Saffar, resaltó el crecimiento de México dentro de esta disciplina.

“En los últimos años, se ha observado un claro impulso en los clavados en México. El ambiente durante la Copa del Mundo 2025 fue excepcional y los atletas destacaron constantemente la energía y el apoyo del público”, señaló.

México ha organizado hasta ahora 49 eventos avalados por World Aquatics, entre ellos 29 Copas del Mundo de Clavados, consolidándose como una de las sedes más importantes para los deportes acuáticos en América.

El presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, afirmó que México desempeña “un papel fundamental en los deportes acuáticos en América” gracias a su tradición, infraestructura y cultura deportiva.

Además de la edición 2026, México también fue confirmado como sede de una etapa de la Copa Mundial de Clavados 2027, reforzando su presencia en el calendario internacional de esta disciplina.

El calendario internacional de competencias reconocidas por World Aquatics para este año contempla sedes en Madrid, Bolzano, Zapopan, Kuala Lumpur, Christchurch y Kowloon, consolidando una gira global que reunirá a los mejores clavadistas del mundo.