"Mi meta inmediata es el Mundial", responde Israel Reyes ante los rumores que lo colocan en la Roma

Israel Reyes se ha erigido como una de las figuras más consistentes del América. Bajo la dirección técnica de André Jardine, el defensor central ha demostrado una madurez que lo llevó a la Selección Mexicana y activó el radar de clubes internacionales.

Israel Reyes ha sido fundamental para mantener la estructura defensiva de las Águilas. El zaguero destacó por su temple y capacidad de rechace ante las ofensivas rivales, logrando manejar situaciones de alta presión con efectividad. Esta capacidad para responder en partidos de alta exigencia refuerza su candidatura para ser un pilar en la convocatoria del Tri de cara al Mundial 2026, pero también para emigrar a Europa.

Precisamente, la Serie A podría ser su destino una vez concluida la Copa del Mundo. Reyes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la CDMX tras pasar unos días en Italia. ¿Casualidad?

"Estoy regresando de vacaciones, amigo. Estamos enfocados en lo que viene, en apoyar al equipo que está ahorita en liguilla, en preparar el Mundial muy bien. Eso, ahorita no estamos pensando en eso", señaló el zaguero a Fox.

Reyes desea tener un buen desempeño en el Mundial 2026. Mexsport

Reyes reiteró su compromiso con el Tricolor para el Mundial, además de que desea ver al America llegar lo más lejos en el Clausura 2026. "Es algo que es mi meta inmediata (el Mundial), mi meta que quiero lograr con el grupo, hacer algo histórico. Y te digo también apoyar a los compañeros por acá también en el club, estar dándoles mucho mi ánimo y mi buen

Lo que es un hecho es que el crecimiento constante de Reyes lo coloca en la órbita del mercado europeo. Si bien no hay confirmaciones oficiales, su perfil táctico —caracterizado por la seguridad defensiva y buena lectura de juego— encajaría a la perfección con el estilo de la Serie A. Italia, conocida por valorar la inteligencia defensiva, podría ser el destino ideal para que Reyes dé el salto definitivo al futbol de élite internacional tras México, Estados Unidos y Canadá 2026.