Cruz Azul enfrentará en Semifinales a Chivas, Pachuca o Toluca

Con global de 4-2, Cruz Azul eliminó al Atlas y consiguió su boleto hacia las Semifinales del Clausura 2026 de Liga MX, uniéndose a Chivas como los primeros calificados hacia esta instancia del certamen; La Máquina cuenta con 3 posibles rivales en la antesala de la contienda por el título.

Luego de un partido de ida en el que logró imponer condiciones en la cancha del Estadio Jalisco con un 3-2 sobre la hora, José Paradela sentenció la eliminatoria a favor de los cementeros con un tanto que contó con cierta dosis de polémica, sin embargo, la respuesta por parte de los Rojinegros no llegó en la cancha del Estadio Banorte.

Antes del arranque del partido de Cruz Azul vs Atlas los fanáticos de La Máquina hicieron este mosaico. Mexsport

Con su boleto hacia las Semifinales del Clausura 2026, estos son los posibles rivales de Cruz Azul, con sedes por confirmar debido a que el Estadio Banorte será entregado a FIFA para el Mundial 2026 este lunes 11 de mayo.

Cruz Azul Vs Chivas

Cruz Azul espera los resultados de este domingo 10 de mayo, sin embargo, en caso de que Pumas elimine al América, La Máquina estará enfrentando al Rebaño por un boleto hacia la Final del Clausura 2026, donde sueña con bordar su décima estrella.

Ida: Estadio Cuauhtémoc.

Vuelta: Estadio Akron.

Cruz Azul y Chivas definirían a uno de los finalistas del Clausura 2026 desde la cancha del Estadio Akron. Mexsport

Cruz Azul Vs Pachuca

En caso de que América se deshaga de Pumas en los Cuartos de Final, habría Clásico Nacional y LA Máquina de Joel Huiqui quedaría a expensas del ganador entre Pachuca y Toluca, eliminatoria en la que los Tuzos cuentan con ventaja tras el duelo de ida.

Ida: Estadio Hidalgo.

Vuelta: Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul recibiría a Pachuca en la vuelta de las Semifinales correspondientes al Clausura 2026. Mexsport

Cruz Azul Vs Toluca

Finalmente, los Diablos de Antonio Mohamed se encuentran como el tercer posible rival de Cruz Azul para las Semifinales del Clausura 2026, sin embargo, necesitarían que América elimine a Pumas y que el actual bicampeón imponga condiciones en la Bella Airosa para para instalarse en la antesala de la final con el sueño de alcanzar el tricampeonato.

Ida: Estadio Nemesio Diez.

Vuelta: Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul y Toluca se medirían en las Semifinales del Clausura 2026 cerrando en la cancha del Estadio Banorte. Mexsport

BFG