Liga MX: Esto necesita cada equipo para avanzar a Semifinales del Clausura 2026

Con cuatro boletos disponibles para las Semifinales del Clausura 2026, ocho equipos se mantienen en la contienda por el título; los partidos de vuelta correspondientes a los Cuartos de Final se llevarán a cabo entre el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Tigres, Cruz Azul, Pachuca y Pumas tomaron ventaja en sus respectivas eliminatorias tras la ida, por lo que Chivas, Atlas, Toluca y América deberán darle un giro a sus enfrentamientos para no ser eliminados del presente Clausura 2026.

Esto es lo que necesita cada uno de los 8 equipos para mantenerse en aspiraciones por el campeonato:

CHIVAS 1-3 TIGRES

Este sábado 9 de mayo a las 19:07, Chivas intentará remontar su eliminatoria frente a los de la Sultana del Norte, que cuentan con una amplia ventaja y 90 minutos por delante para conseguir su sitio entre los primeros 4 del certamen mexicano.

Avanza Chivas: el Rebaño deberá ganar por 2 o más goles para avanzar a Semifinales.

Tigres avanza: con cualquier triunfo, empate o derrota por un gol, avanzarán a la siguiente fase.

Chivas está obligado a ganar por 2 goles para avanzar a Semifinales del Clausura 2026. Mexsport

CRUZ AZUL 3-2 ATLAS

La cancha del Estadio Banorte será testigo de un nuevo encuentro de matar o morir en donde La Máquina es protagonista, mismos que cuentan con una ventaja considerable tras el partido de ida celebrado en la Perla Tapatía.

Cruz Azul a Semifinales: cualquier victoria, empate o derrota por un gol, le dará el boleto a Semifinales al conjunto cementero.

Atlas remonta y avanza: deberá ganar por 2 goles su compromiso para avanzar a la siguiente ronda.

Atlas deberá vencer por 2 goles a Cruz Azul para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026. Mexsport

PACHUCA 1-0 TOLUCA

En el primer partido del domingo 10 de mayo, los Tuzos tratarán de terminar con el reinado de Antonio Mohamed y compañía cuando se midan en el Estadio Hidalgo, donde los de la Bella Airosa cuentan con ventaja tras la ida.

Pachuca será semifinalista: cualquier triunfo, empate o derrota por un gol, los instalará en la antesala de la final.

Toluca mantiene sueño de Tricampeonato: deberán ganar por 2 goles o más para no se eliminados en Pachuca.

Pachuca cuenta con ventaja en el global y en la posición en la tabla ante Toluca. Mexsport

PUMAS 3-3 AMÉRICA

El Clásico Capitalino se jugará este domingo 10 de mayo en punto de las 19:15 horas, donde el Estadio Olímpico Universitario será el feudo en donde habrá instantes de alta tensión entre universitarios y azulcremas.

Pumas elimina al América: la victoria por cualquier marcador o el empate les dará el boleto a las Semifinales del Clausura 2026.

América vuela a Semifinales: André Jardine y compañía están obligados a ganar por cualquier marcador para no ser eliminados por Efraín Juárez y los suyos.

América está obligado a ganar en Ciudad Universitaria para eliminar a Pumas en el Clausura 2026. Mexsport

BFG