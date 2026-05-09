Vecinos del Estadio Banorte burlan operativos y hacen negocio con estacionamiento 

Pese a los operativos de las autoridades de tránsito, para resguardar el orden en las inmediaciones del Estadio Banorte, vecinos han encontrado modos de burlar los filtros y hacer negocio con lugares de estacionamiento en sus domicilios.

De cinco a cuatro horas antes de los juegos en el Banorte, como el de esta noche entre Cruz Azul y Atlas por un boleto a la semifinal del Clausura 2026, los lugares para estacionamiento se ofrecían desde 500 pesos a los 300 pesos, dependiendo de la cercanía con el recinto.

Aunque el ingreso a las calles aledañas queda restringido por el operativo de seguridad, hay rutas alternas que permiten a los aficionados saltarse los cierres de vialidades.

Vecinos del Estadio Banorte hacen negocio con sus cocheras, propiedad privada. Christian Mendoza/ Excélsior

Una vez que entra en acción el operativo del Estadio Banorte, los automovilistas optan por mostrar una identificación o un comprobante de domicilio a los policías de tránsito que custodian las entradas de cada una de las calles, a su vez consideradas de alto riesgo por los índices de actos delictivos en Santa Úrsula.

Respecto a quienes intentan cobrar estacionamiento frente a sus domicilios, la policía se mantiene atenta a las denuncias ciudadanas y con rondas de vigilancia. Según vecinos de Santa Úrsula, desde la reapertura del inmueble el 28 de mayo, hay quienes insisten en rentar no sólo sus cocheras, sino el espacio público.

La policía de tránsito ha reaccionado a estas acciones de vecinos. Primero con una advertencia para retirar el vehículo en cuestión. De hacer caso omiso, las autoridades retiran los automóviles con grúas de la SSC-CDMX, mientras que a las motocicletas las retienen con destino al corralón.

Policías resguardan los diferentes accesos de la vialidad; los vecinos deben mostrar comprobantes de domicilio o INE para ingresar a sus domicilios en automóvil. Christian Mendoza/ Excélsior

Los precios también son elevados ante el cierre parcial del estacionamiento del Estadio Banorte. Pero en complicidad con algunos policías, dicen comerciantes de la zona, hay quienes han hecho su negocio, al repartir un porcentaje de las ganancias.