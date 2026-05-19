Checo Pérez sobre las mejoras de Cadillac: "Estaremos más cerca en Canadá"

El equipo Cadillac llega al Gran Premio de Canadá respaldado por el impulso de su primer Gran Premio en casa, celebrado en Miami hace tres semanas. En aquella cita, donde lucieron una decoración especial conmemorativa, lograron que ambos monoplazas cruzaran la meta tanto en el Sprint de 19 giros como en la carrera principal de 57 vueltas, dando un pequeño paso adelante en el MAC-26 de Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

Miami también marcó el debut de su primer gran paquete de mejoras, el cual entregó un aumento en la carga aerodinámica y el rendimiento general. Esto permitió a sus pilotos competir en ritmo contra equipos rivales, e incluso acercó a Sergio Pérez a la segunda ronda de clasificación (Q2) por primera vez en el año antes del Sprint.

“Miami fue un fin de semana muy agradable. Tuvimos un mejor ritmo desde el principio y demostramos nuestra capacidad para incorporar mejoras importantes que rindieron en la pista. Esto es realmente alentador”, dijo Pérez antes de la carrera de este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve.

“Ahora se trata de perfeccionar lo que tenemos y extraer el verdadero potencial de todos los elementos. Hubo destellos definitivos de un progreso real, y necesitamos juntarlo todo al mismo tiempo. Si podemos hacer esto, creo que estaremos más cerca del pelotón de adelante. No puedo esperar para salir a la pista”.

Sergio Pérez durante la calificación del GP de Miami IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Para enfrentar el Gran Premio de Canadá, Cadillac introducirá un nuevo conjunto de actualizaciones. Estas incluyen nuevos tambores de freno delanteros, aletas y ajustes en el difusor, así como barras de torsión delanteras optimizadas para mejorar la capacidad del monoplaza al atacar los agresivos bordillos que caracterizan al trazado de Montreal.

El balance y los objetivos según Graeme Lowdon

El director del equipo destacó el crecimiento integral de la escudería tanto en la pista como en la zona de garajes.

“El equipo tuvo un desempeño realmente bueno en Miami”, señaló Graeme Lowdon.

“Introdujimos nuestro primer gran paquete de mejoras, lo que resultó en un notable aumento de rendimiento, y una vez más, ambos autos terminaron en el Sprint y en el Gran Premio, lo cual fue un gran resultado”.

El directivo del equipo también destacó el avance que están logrando en la sincronización del personal técnico: “El equipo también ejecutó dos paradas en pits que estuvieron entre las 10 más rápidas del fin de semana, demostrando que, desde un punto de vista operativo, estamos en una fuerte trayectoria ascendente. El objetivo en Montreal, que es un circuito muy diferente al de Miami, es aprovechar ese impulso y seguir haciendo este tipo de progresos”.