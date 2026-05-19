Cartelera del martes 19 de mayo en la Arena México
Consulta el cartel completo de la función de este martes 19 de mayo de 2026 en la Arena México
La función del Martes de Arena México del 19 de mayo de 2026 tiene una buena combinación de duelos, donde estará el talento nacional e internacional, así como se le dará continuidad a los jóvenes. En la lucha estelar, Máscara Dorada y Atlantis Jr harán frente a la Familia de Don Callis, Volador Jr y Rocky Romero.
En la lucha semifinal, Xelhua, Star Black y Star Jr. se enfrentarán a una poderosa tercia ruda integrada por Averno, Mephisto y Euforia.
En un mano a mano, Dragón Legendario medirá fuerzas con El Elemental, en una lucha que pondrá a prueba resistencia y estilo técnico.
La tercera lucha reunirá el legado Panther, con Blue Panther Jr., Dark Panther y el Hijo de Blue Panther ante Vegas Depredador, Kimba y Tenochca.
La división femenil también tendrá protagonismo con Marcela y Metálica midiéndose ante Candela y La Magnífica en relevos increíbles de Amazonas, sumando dinamismo a la función.
La cartelera del CMLL de este martes 19 de mayo de 2026, abrirá con Karma y Péndulo contra Carnífice y Troglodita.