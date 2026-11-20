El club merengue asegura su futuro en el arco. Durante las primeras horas de este viernes el Real Madrid anunció de manera oficial la renovación de contrato de Thibaut Courtois, quien extiende su vinculo por dos temporadas más.

Por medio de un comunicado de prensa, el Madrid informó que el portero belga, referente de la actual plantilla y multicampeón con el conjunto blanco, firmó por dos temporadas más por lo que apunta a cumplir una década en el club.

De igual forma el Real Madrid no desaprovechó para presumir el palmarés de Courtois en el club a lo largo de estos poco más de ochos años en la institución.

“El Real Madrid C. F. y Thibaut Courtois han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2028.”

“Thibaut Courtois llegó al Real Madrid en 2018. En sus nueve temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 348 partidos, y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España”.

Thibaut Courtois cumplió 34 años de edad el pasado mayo, por lo que estaría llegando al final de su contrato con 36 recién cumplidos, una edad que para la posición del belga aún le permitiría estar por lo menos un par de temporadas más a buen nivel y le abre la posibilidad a otra renovación.

Thibaut Courtois sufre de una lesión que lo alejará varias semanas del Real Madrid. REUTERS

El arco del Madrid bien protegido

Las lesiones han sido el único punto débil de Courtois durante los últimos años, sin embargo, en el Real Madrid están bien cubiertos ante una posible eventualidad de ese tipo pues como guardameta suplente cuentan con Andriy Lunin.

El arquero ucraniano lleva ya seis temporadas siendo el arquero suplente del Real Madrid y cada que ha sido necesitado ha respondido de gran manera. En 2024 Lunin renovó contrato hasta el 2030, por lo que el Madrid tiene arquero titular y suplente para rato.