Mauricio Pochettino ya está en Inglaterra para comenzar una nueva etapa en su carrera. Apenas unas horas después de despedirse de la Selección de Estados Unidos, el entrenador argentino llegó este miércoles al centro de entrenamiento de Carrington para tomar las riendas del Manchester United, un equipo que atraviesa una de las peores crisis deportivas de su historia reciente.

El desafío será inmediato: su primer partido al frente de los Red Devils será este domingo 22 de noviembre, nada menos que ante el Liverpool en Anfield.

Pochettino se despide de Estados Unidos con una goleada

El técnico de 54 años cerró su ciclo con el combinado estadounidense la noche del martes, con una victoria de 2-0 sobre Haití en Cincinnati, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Estados Unidos había ganado 6-0 el encuentro de ida, por lo que selló su clasificación a las finales del torneo con un contundente global de 8-0.

El encuentro también marcó el final de la etapa de Pochettino al frente del equipo nacional, al que dirigió desde octubre de 2024. Su balance fue de 23 victorias, 12 derrotas y dos empates.

Después del partido, el argentino emprendió el viaje a Inglaterra para incorporarse al Manchester United. Antes de marcharse, dejó claro que está consciente de la dimensión del reto y respondió a las provocaciones sobre el dominio del Manchester City en la ciudad.

Cuando DaMarcus Beasley le recordó que Manchester es azul, Pochettino contestó: "Ya verán. Denme tiempo".

La misión de Pochettino: sacar al United de la zona de descenso

El argentino llega para reemplazar a Michael Carrick, destituido después de un comienzo de temporada que dejó al club en una situación comprometida. El United ocupa el puesto 18 de la Premier League, con apenas ocho puntos después de diez jornadas y una sola victoria.

Se trata de su peor ubicación a estas alturas de una temporada de la máxima categoría inglesa desde la campaña 1986-87, cuando Alex Ferguson comenzaba su histórica etapa en el club.

Pochettino firmó un contrato que lo vincula con el Manchester United hasta el verano de 2029. Mientras algunos integrantes de su cuerpo técnico ya trabajaban en Inglaterra para adelantar la planificación, el entrenador comenzó este miércoles sus labores en Carrington.

Su primera prueba será de máxima exigencia: visitar al Liverpool en Anfield. Con el equipo en puestos de descenso y poco margen para reaccionar, el argentino tendrá que acelerar su trabajo para intentar cambiar el rumbo de una temporada que amenaza con convertirse en una pesadilla para los aficionados del United.