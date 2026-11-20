La UEFA Nations League ya tiene definidos los enfrentamientos de los cuartos de final. Este viernes 20 de noviembre se llevó a cabo el sorteo en Nyon, Suiza, donde quedaron establecidos los cruces de las ocho selecciones que continúan en la pelea por conquistar el título del futbol europeo.

Uno de los duelos más atractivos será el de Francia vs. España, dos potencias que volverán a verse las caras después de protagonizar las semifinales del Mundial 2026. Por su parte, Portugal, vigente campeón de la competición, tendrá una complicada prueba frente a Países Bajos.

En los otros enfrentamientos, Inglaterra se medirá ante Noruega, en una serie que también tendrá el antecedente de su enfrentamiento en los cuartos de final de la pasada Copa del Mundo. Mientras tanto, Alemania buscará su boleto a la siguiente ronda frente a Bélgica.

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de la UEFA Nations League?

Después del sorteo, los enfrentamientos de los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026/27 quedaron definidos de la siguiente manera:

Francia vs. España

Portugal vs. Países Bajos

Inglaterra vs. Noruega

Alemania vs. Bélgica

Además de establecer los enfrentamientos, el sorteo determinó el camino rumbo al Final Four. El ganador de la eliminatoria entre Francia y España se enfrentará al vencedor del choque entre Portugal y Países Bajos.

En la otra llave, la selección que consiga avanzar entre Inglaterra y Noruega se medirá ante el equipo que salga victorioso del enfrentamiento entre Alemania y Bélgica.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la UEFA Nations League?

Los cuartos de final de la Nations League se disputarán en marzo de 2027, mediante series de ida y vuelta. Los partidos de ida están programados entre el 25 y el 27 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán del 28 al 30 de marzo.

Una de las particularidades de esta ronda será la localía: las selecciones que terminaron en el segundo puesto de sus respectivos grupos disputarán el partido de ida en casa, mientras que los equipos que finalizaron como líderes tendrán la ventaja de cerrar sus eliminatorias ante su afición.

De esta manera, la UEFA Nations League 2026/27 entra en su etapa decisiva. Ocho selecciones buscarán superar los cuartos de final para conseguir uno de los cuatro boletos al Final Four, programado para junio de 2027, donde se definirá al próximo campeón del futbol europeo.